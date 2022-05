Grugabad: Saisonstart mit Tücken – Wellenmaschine fällt aus

Essen. Wetterfeste Badegäste feierten den Saisonstart im Grugabad Essen. Die Wellenmaschine fiel aus – und noch eine Attraktion wartet auf Reparatur.

Das Grugabad erlebte am Sonntag (1. Mai) einen Saisonstart mit Tücken: Das lag nicht nur am wolkenverhangenen Himmel und mäßigen Außentemperaturen, sondern auch an einigen technischen Problemen.

So war das Wellenbecken, das als eine der Attraktionen des Bades gilt, zwar mit Wasser gefüllt – die Wellenmaschine aber fiel aus. Der Verein Grugabad-Freunde e.V., der sich um 8 Uhr zum Anschwimm-Frühstück am Beckenrand getroffen hatte und um 9 Uhr die erste Welle der Saison feiern wollte, ließ sich davon nicht beeindrucken: Mit Schwimmtieren, bunter Badekleidung oder im Froschkostüm rannten die Mitglieder und andere mutige Badegäste ins Wasser. Wann die Wellenmaschine wieder in Betrieb sein wird, kann die Stadt nicht genau sagen: „Das bereits bestellte Ersatzteil wird kurzfristig geliefert und anschließend umgehend eingebaut“, sagt Sprecher Burkhard Leise.

Der Himmel wolkenverhangen, die Laune gut: Die Grugabad-Freunde lassen sich den Saisonstart in Essens größtem Freibad nicht vermiesen. Foto: Grugabad-Freunde e.V.

Am Sonntag habe es im Grugabad 439 Besucher und Besucherinnen gegeben, teilt Leise weiter mit. Da die Außentemperaturen auch am Nachmittag nur bei um die 14 Grad lagen, darf das wohl nicht verwundern. Vergleichsweise gut frequentiert war das 50-Meter-Becken, in dem treue Badegäste bei jedem Wetter ihre Bahnen ziehen.

Freunde von Kopfsprung, Arschbombe und Bauchplatscher müssen dagegen noch Geduld aufbringen: Der seit dem Sommer 2020 geschlossene Sprungturm soll „voraussichtlich Ende Mai, Anfang Juni wiedereröffnet“ werden, sagt Leise. Eins der Panoramafenster im Tauchbecken muss ausgetauscht werden, das Ersatzfenster soll offenbar Mitte Mai eintreffen.

Am Starttag trat kurzfristig ein neues Problem auf: In den Duschräumen lief das Wasser nicht richtig ab, sondern staute sich. „Der technische Service wurde schon am Sonntag informiert, der Mangel wird umgehend behoben“, sagt Leise. Tatsächlich hatte das Bad-Team umgehend dafür gesorgt, dass das Wasser erstmal wieder abfloss.

Gute Nachrichten für Freunde des Grugabades gibt es auch: Es hat in dieser Saison wieder ohne Mittagspause durchgehend geöffnet – und: Die coronabedingten Beschränkungen sind weggefallen.

