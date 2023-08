Grugabad Essen: Im Oktober dürfen hier die Hunde schwimmen

Essen. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Essener Grugabad ein Hundeschwimmen zum Saisonabschluss. Die tierische Poolparty hat seit Jahren treue Fans.

Zum Abschluss der Freibadsaison lässt das Essener Grugabad auch in diesem Jahr wieder die Hunde ins Wasser: Am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 17 Uhr sind die Vierbeiner und ihre Herrchen und Frauchen in Essens größtem Freibad willkommen.

Essener Freibad veranstaltet zum neunten Mal das Hundeschwimmen

„Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre ist das Grugabad auch dieses Jahr wieder mit dabei! Wir freuen uns auf das 9. Hundeschwimmen“, heißt es auf einem Plakat, mit dem die Sport- und Bäderbetriebe den tierischen Badespaß jetzt in dem Freibad ankündigen.

Zur Premiere kamen mehr als Tausend Hunde

Mit diesem Plakat wirbt das Grugabad jetzt für das neunte Hundeschwimmen. Foto: oh

Tatsächlich hat das Format eine treue Anhängerschaft: Zur Premiere im Jahr 2015 kamen sensationelle 1023 Hunde ins Grugabad, in den folgenden Jahren waren es zumindest immer mehrere Hundert. Im vergangenen Jahr knapp 500 – begleitet von 1000 Haltern. In der Regel verläuft die etwas andere Poolparty turbulent aber friedlich. Das Team der Essener Tierrettung musste vereinzelt Blessuren behandeln.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Halter den Impfausweis für ihren Hund mitbringen müssen. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß und Pfote.

