Grünabfälle können in Essen für einige Tage nicht an der Schnabelstraße abgegeben werden. (Symbolfoto)

Grünabfälle Grünannahmestelle Süd in Essen schließt für einige Tage

Essen. Wegen Bauarbeiten schließt die Grünannahmestelle Süd für einige Tage. Wo es in der Zwischenzeit Alternativen für die Grünschnitt-Entsorgung gibt.

Die Grünannahmestelle Süd an der Schnabelstraße in Essen ist von Freitag (4.3.) bis einschließlich Montag (7.3.) geschlossen. Grund für die Schließung sind nach Angaben der Stadt kurzfristige Bauarbeiten.

Grünschnitt-Entsorgung in Essen: Das sind die Alternativen

[Verpassen Sie keine Nachrichten mit unserem kostenlosen Newsletter]

Wer in der Zwischenzeit Grünschnitt entsorgen will, sollte die Recyclingstation Mitte (Pferdebahnstr. 32) und die Recyclingstation Süd/Ost (Langenberger Str. 564) nutzen. Die Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 8 bis 15 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr. Außerdem kann Grünschnitt am Recyclinghof Werden (Laupendahler Landstr. 150) abgegeben werden (Mo. und Fr. 8 bis 15 Uhr; Sa. 7 bis 14 Uhr).

Ab Dienstag, 8. März, ist die Grünannahmestelle Süd wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen