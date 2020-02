Wo können ordentliche Hundehalter beim Gassi-Gehen die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge entsorgen? Auf jeden Fall nicht in eigens dafür aufgestellten Behältern. Denn da spielt Grün & Gruga nicht mit – sehr zum Verdruss der Bezirksvertretung III in Frohnhausen.

In Essen-Altendorf müssen Beutel in normale Abfallbehälter geworfen werden

Es geht nicht ums Geld. Denn die Bezirksvertreter hatten im vergangenen Jahr 3000 Euro zur Verfügung gestellt, damit im Stadtbezirk III sogenannte Hundekotstationen aufgestellt werden. Plastikbeutel im praktischen Halter und dazu ein Abfallbehälter sollten den Hundehaltern die Möglichkeit geben, die Straßen, Gehwege und Spielplätze sauber zu halten.

Doch jetzt stellten die Bezirksvertreter sehr erstaunt fest, dass Grün & Gruga das Geld nicht verwendet und die Behälter nicht aufgestellt hat. „Weil die Beutel im Laufe eines Hundespaziergangs in normalen Mülleimern entsorgt werden“, argumentiert Joachim Jahn (Grün & Gruga). Kein Hundehalter gehe mit einem gefüllten Beutel wieder zurück zu solch einer Station: „Das ist unsere Erfahrung in Parkanlagen.“ Das Geld sei nur für Kombigeräte bestimmt gewesen, deshalb habe man es bereits im Herbst der Stadt wieder zurückgegeben.

Nicht nur Doris Eisenmenger (Grüne) ärgerte sich über die Haltung von Grün & Gruga, sie empfinde diese Haltung „starrsinnig“. Denn es sei zu beobachten, dass Hundehalter die Beutel in Gärten werfen oder gar an Zäune hängen. Das hat ihre Fraktionskollegin Sigrid Meiwald entlang des Radwegs nach Mülheim gesehen. Außerdem könnten die Beutel oftmals nicht in normale Abfalleimer geworfen werden, weil diese überquellen.

Arbeitskreis soll nun eine einvernehmliche Lösung findenMartina Sc

Martina Scheller nimmt immer Hundekotbeutel von zuhause mit. Foto: Rüdiger Hagenbucher

Martina Scheller aus Altendorf erstaunt dieser Streit nicht. Sie führt ihren belgischen Schäferhund „Fly“ und den Boxer Albert täglich aus, etwa auf der Nöggerathstraße in Altendorf. Aus ihrer Sicht werde für Hundebesitzer in Essen nicht genug getan, sagt sie und verweist auf die Steuern in Höhe von rund 500 Euro. Die müsse sie jährlich für ihre Hunde entrichten, ohne dass sie zweckgebunden wären. „Aber es gibt hier auch keine eingezäunte Hundewiese, auf der man mal einen Ball werfen könnte“, kritisiert sie. Sie selbst nehme auf ihrem Spaziergang mit den beiden Hunden eigene Müllbeutel mit und entsorge sie zwischendurch in öffentlichen Behältern.

Damit sich die Kontrahenten vielleicht doch noch auf eine gemeinsame Lösung einigen, möchte Joachim Jahn die Fraktionen mit Grün & Gruga sowie vielleicht auch der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) in einem Arbeitskreis zusammenbringen.

Den Wunsch nach eigenen Hundekotbehältern erteilt Joachim Jahn aber zuvor schon eine Absage. Einerseits glaube er nicht, dass die EBE aus personellen und technischen Gründen in der Lage sei, einen weiteren Abfalleimertyp zu leeren. Außerdem habe der Rat auch beschlossen, im gesamten Stadtgebiet einheitliche Bänke und Abfalleimer aufzustellen.

Bleibt der Ärger, den Bezirksbürgermeister Klaus Persch gegenüber dem Mitarbeiter von Grün & Gruga ausdrückte: „Für mich ist das verkehrte Welt, wenn die gewählten Bezirksvertreter etwas beschließen und die Verwaltung dann sagt: ,Das machen wir nicht.’“