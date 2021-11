Großrazzia gegen organisiertes Verbrechen - auch in Essen

Essen. Die Polizei hat zum Schlag gegen mutmaßliche Drogen- und Waffenhändler ausgeholt. In Altenessen wurden am Morgen zwei Objekte durchsucht

Bei einer Großrazzia mit hunderten von Einsatzkräften gegen mutmaßliche Drogen- und Waffenhändler hat die Polizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten (SEK) am Mittwochmorgen auch zwei Objekte in Essen durchsucht. Nach Informationen dieser Zeitung liefen die Einsätze an der Altenessener Straße und an der Rahmheide im Stadtteil Altenessen.

Ob es sich um Wohnungen oder betriebliche Gebäude handelte, wollte eine Sprecherin der federführenden Polizei Duisburg während der laufenden Durchsuchungen noch nicht sagen.

47 Objekte in NRW werden durchkämmt

Insgesamt werden im Rahmen des nach Behördenangaben aufwendigen und verdeckt geführten Verfahrens gegen die organisierte Kriminalität seit den Morgenstunden insgesamt 47 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchkämmt. Darunter sind Privaträume, Gewerbebetriebe und Lagerhallen. Schwerpunkt der konzertierten Aktion ist Duisburg.

Die Ermittler der Kriminalpolizei werden unter anderem durch das SEK, Einsatzhundertschaften und Diensthundeführer unterstützt.

