In einem Schwerpunkt blicken wir auf das Thema Kinderarmut in Essen mit all seinen Facetten.

Analyse Großer Schwerpunkt zur Kinderarmut in Essen: Die Übersicht

Essen. In einem Schwerpunkt widmen wir uns dem Thema Kinderarmut. Fast jedes dritte Essener Kind lebt von Sozialleistungen. Wir geben ihnen ein Gesicht.

Mehr als jedes fünfte Kindund jeder vierte junge Erwachsene gelten in Deutschland als armutsgefährdet, schreibt die Bertelsmann-Stiftung in ihrem aktuellen Bericht von Januar 2023. Und: „Die Daten zeigen, dass sich die Lage nicht gebessert hat.“

Das trifft auch auf Essen zu, in der Stadt, in der fast jedes dritte Kind von Sozialleistungen lebt – trotz zahlloser Anstrengungen, Masterpläne und Projekte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Mancher mag die Nachrichten vom vermeintlich abgehängten Norden der Stadt, von Bildungsverlierern und vererbtem Sozialleistungsbezug nur noch achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Abfinden sollten wir uns damit nicht.

Kinderarmut in Essen: Wir beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln

In einem Schwerpunkt zur Kinderarmut wollen wir den 29.765 Kindern und Jugendlichen, die in Essen von SGB-II-Leistungen leben, ein Gesicht, eine Stimme geben. „Damit sich an dem strukturellen Problem der Kinderarmut endlich etwas ändert, sollte die Bundesregierung die angekündigte Kindergrundsicherung jetzt schnell und entschlossen auf den Weg bringen“, fordert die Bertelsmann-Stiftung.

Wir fragen Experten vor Ort, welche Lösungswege sie vor Ort sehen. Wir sehen uns an, wie Stadt, Wohlfahrtspflege und Ehrenamtliche Kinderarmut bekämpfen. Vor allem aber wollen wir die betroffenen Kinder fragen, was sie sich von ihren Eltern, der Politik, von Schule und Vereinen erhoffen.

Lesen Sie hier alle Artikel unseres Schwerpunkts zur Kinderarmut in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen