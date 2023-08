Essen. Auf einer vielbefahrenen Kreuzung in Essen sind am Montag ein Notarztwagen und ein Auto zusammengestoßen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Großeinsatz an der vielbefahrenen Kreuzung Rellinghauser/Töpfer- und Eleonorastraße: Ein Notarztwagen ist nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christoph Riße mitten auf der Kreuzung mit einem Dacia Sandero zusammengestoßen. In letzterem war am späten Montagnachmittag eine dreiköpfige Familie unterwegs. Nach der Kollision mussten eintreffende Feuerwehrkräfte den schwer verletzten Vater mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug holen.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

„Mutter und Kind wurden mittelschwer verletzt“, so Riße. Der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) wurde vor Ort untersucht, musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr Essen: Wie es zu dem Unfall kommen konnte, noch unklar

Was war geschehen? Wie Christoph Riße berichtet, war das NEF zusammen mit einem Rettungswagen unterwegs, um einen Verletzten ins Krupp-Krankenhaus zu bringen. Der Fahrer des NEF saß deswegen alleine im Unfallfahrzeug. Er fuhr von der Töpferstraße geradeaus auf die Eleonorastraße, als es auf der Kreuzung zu dem Zusammenstoß kam. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben von Christoph Riße noch unklar.

Der Bereich Rellinghauser/Töpfer- und Eleonorastraße gilt als Unfallhäufungsstelle und soll neu geplant werden. Das hatte die Stadt Essen Ende 2022 angekündigt. Mindestens bis Herbst dieses Jahres werde sich aber noch nichts ändern (zu den Details), hieß es Ende April auf Anfrage unserer Redaktion.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen