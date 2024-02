Der Rauch des Dachstuhlbrands in Essen-Heisingen war weithin zu sehen.

Feuerwehr Essen Großeinsatz in Essen: Feuerwehr kämpft gegen Dachstuhlbrand

Essen. 45 Einsatzkräfte bekämpfen ein Feuer unterm Dach eines Mehrfamilienhauses an der Heisinger Straße. Die Feuerwehr spricht von einem Großbrand.

Ein Feuer unterm Dach eines Mehrfamilienhauses in Essen-Heisingen hat die Feuerwehr am Freitagmittag für mehr als eine Stunde in Atem gehalten.

Wie deren Sprecher Christian Schmücker erklärte, handelte es sich um einen Großbrand an der Heisinger Straße, der mit zwei Löschzügen und 45 Einsatzkräften bekämpft werde. Es gebe keine Verletzten. Die Heisinger Straße musste ortsauswärts gesperrt werden.

Der Rauch war weithin zu sehen. Die Feuerwehr hat Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um 15.05 Uhr dann Entwarnung - die Behörde meldete: „Der Brand ist unter Kontrolle und die Rauchentwicklung hat abgenommen. Es werden derzeit Nachlöscharbeiten durchgeführt.“

Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

