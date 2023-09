Einsatz bei der Trimet in Essen: Die Feuerwehr musste am Montag wegen eines Brandes ausrücken. Unser Archivbild zeigt eine der riesigen Produktionshallen. Die Trimet zählt zu den großen Alumininium-Herstellern der Welt.

Trimet Großeinsatz bei Trimet Essen: Brand hält Feuerwehr in Atem

Essen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr eilten am Montag zur Trimet nach Essen-Bergeborbeck.

Keinen alltäglichen Einsatz hatte die Essener Feuerwehr am heutigen Montag (4. September) bei einem Brand auf dem Gelände des Aluminium-Herstellers Trimet in Bergeborbeck. Trotzdem war der Einsatz rasch von Erfolg gekrönt. Der Brand war schnell unter Kontrolle, niemand wurde verletzt, so Feuerwehrsprecher Christian Schmücker.

Der Notruf sei um 13.37 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Bei der Aluminium-Produktion herrschen zum Teil Temperaturen von mehr als Tausend Grad.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hätten diese eine Rauchentwicklung und Flammenschein aus einer Filteranlage festgestellt. Umgehend seien durch mehrere Trupps unter Atemschutz Löschmaßnahmen mit handgeführten Strahlrohren eingeleitet und eine Drehleiter in Stellung gebracht worden. Diese kontrollierte den Dachbereich der Industriehalle.

Zwei Löschzüge, Sonderfahrzeuge, Führungsdienst und Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

„Glücklicherweise beschränkte sich das Brandereignis auf das Innere der Filteranlage“, so der Sprecher. Um den Brandherd erreichen zu können, wurde über die Drehleiter eine Revisionsklappe auf dem Dach geöffnet. So hätte man die Löschmaßnahmen mit Hilfe eines handgeführten Strahlrohrs von oben durchführen können.

Bedingt durch die schwere Zugänglichkeit zum Brandherd setzte die Feuerwehr eine so genannte Löschlanze ein, mit der fein zerstäubtes Wasser abgegeben wird. Dies habe in Verbindung mit dem Einsatz von Schaummittel eine rasche Löschwirkung gezeigt.

Durch die hohen Temperaturen und die Belastung der Einsatzkräfte wurden insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Der Trimet-Brand entwickelte sich für die Feuerwehr zu einem Großeinsatz: Verwaiste Feuerwachen der Stadt wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Essen-Mitte für rund drei Stunden im Einsatz.

|Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen