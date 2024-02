Große Anti-AfD-Demo in Essen: OB Kufen weilt im Kurzurlaub

Essen. Während sich die CDU und ESSQ im Vorfeld der Demo einen Schlagabtausch liefern, verkündet die Stadt, dass sich ihr Oberhaupt eine Auszeit nimmt.

Wenn am kommenden Sonntag voraussichtlich tausende Demonstranten in Essen gegen die AfD auf die Straße gehen, wird ein Repräsentant ganz sicher fehlen: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) weilt dann im Kurzurlaub. Der beginnt just am selben Tag - nach einer Rede beim Neujahrsempfang von „Mut machen – Steele bleibt bunt“.

Um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es handele sich um eine geplante Auszeit, ließ die Stadt am Dienstag wissen, um gleichzeitig zu betonen, dass eine Teilnahme Kufens an der Großdemo bislang nicht angefragt worden sei. Von dem Konflikt zwischen der Essener CDU und dem Bündnis „Essen stellt sich quer“ im Vorfeld des massenhaften Protests am nächsten Wochenende war in der Mitteilung nicht die Rede.

„Gegen jede Form von Hass und Hetze“

Der Parteichef der Essener Christdemokraten, Matthias Hauer, hatte erklärt, nicht gemeinsam mit Linksextremisten im Bündnis „Essen stellt sich quer“ demonstrieren zu wollen. ESSQ-Sprecher Christian Baumann hielt Kufens Parteikollegen daraufhin vor, eine in Aussicht gestellte christdemokratische Alternativ-Demo sei „hochnotpeinlich“.

Anstatt auf der Anti-AfD-Demo, die von der Essener Initiative „Zusammen gegen rechts“ angemeldet worden ist, will sich das Stadtoberhaupt bereits zwei Tage vorher in einer Ansprache „deutlich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und jede Form von Hass und Hetze“ stellen. Auf Einladung des Runden Tisches Steele nimmt Kufen am Freitag an der geplanten Kundgebung „Alle zusammen für Demokratie und Vielfalt“ am Grendplatz teil.

