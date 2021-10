In einem Nachbargebäude der durch ein Feuer zerstörten Halle in Essen-Holsterhausen wurde eine professionell betriebene Drogenplantage entdeckt.

Zufallsfund Großbrand in Essen fördert eine Drogenplantage zutage

Essen. In einem Nachbargebäude der durch ein Feuer zerstörten Halle in Holsterhausen wurde eine Drogenplantage entdeckt. Und die Polizei fand noch mehr.

Zufälle gibt’s: Der Großbrand einer Lagerhalle an der Gewerbehofstraße in Essen-Holsterhausen am Wochenende hat eine professionell betriebene Drogenplantage mit mehreren hundert Cannabispflanzen und größere Mengen Marihuana zutage gefördert.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde die Anlage in einem Nachbargebäude entdeckt, das nicht von dem Feuer betroffen war. Ein 34-jähriger mutmaßlicher Drogenbauer wurde in Gewahrsam genommen.

Polizisten hatten den Mann entdeckt, als sie nach der Beschlagnahmung des Gebäudes am Sonntag einen Kontrollgang machten und verdächtige Geräusche aus dem Innern hörten. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann tags zuvor wohl vor den Einsatzkräften versteckt. Da die Schlösser ausgetauscht wurden, um den Fundort zu sichern, war der 34-Jährige plötzlich gefangen.

Die Ursache des Feuers ist nach wie vor unklar

Zwischen dem Brand und der Cannabisplantage gibt es wohl keinen Zusammenhang. Es handelt sich letztlich um zwei eigenständige Sachverhalte, die durch unterschiedliche Kommissariate bearbeitet werden, sagte Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato.

Die Ursache des Feuers ist nach wie vor unklar. Der Brandort konnte bisher noch nicht begangen werden, da die Statik der Halle erst einmal überprüft werden muss.

Die Ermittlungen der Polizei dauern in beiden Fällen an.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen