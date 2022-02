Einen Tag nach dem Großbrand in Essen ist am Dienstag (22.2.) ein Roboter-Hund zum Einsatz gekommen. Er soll Bilder aus der Ruine liefern.

Nach Großbrand in Essen: Roboter-Hund "Herbie" hilft Ermittlern

Essen. Wegen Sorgen der Nachbarschaft des ausgebrannten Essener Wohnhauses wird reagiert. Vorsichtsmaßnahmen werden an baugleichen Gebäuden getroffen.

Sorgen und Nöte von Nachbarn des ausgebrannten Gebäudekomplexes in Essen haben Vivawest, Bauaufsicht, Feuerwehr sowie die Stadt Essen dazu veranlasst, Vorsichtsmaßnahmen in baugleichen Häusern in unmittelbarer Nähe zu treffen.

Laut einer Mitteilung der Stadt Essen habe man sich gemeinsam dazu entschlossen, „die Balkonverkleidungen sowie die Trennwände an den baugleichen Gebäuden kurzfristig“ zu entfernen – um den Mieterinnen und Mietern in der unmittelbaren Nachbarschaft des Hauses in der Bargmannstraße „Befürchtungen zu nehmen und entgegenzukommen“.

Großbrand in Essen: Vivawest stellt Brandwache

Außerdem werde Vivawest eine Brandwache stellen. In der Mitteilung der Stadt heißt es, dass nach bisher vorliegenden Erkenntnissen noch keine Rückschlüsse darauf gezogen werden könnten, dass die Fassade in der Nacht von Sonntag auf Montag (21.3.) ein „begünstigender Faktor bei der Ausbreitung des Brandes“ war. Trotzdem reagierte man nun auf Sorgen in der Nachbarschaft.

Großbrand in Essen: Das ausgebrannte Gebäude (Mitte) liegt in der Grünen Mitte zwischen Innenstadt und Univiertel. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

