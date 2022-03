Großbrand Essen: Alle Mieter erhalten bis 2.3. Wohnangebot

Brandursachenermittler sind weiterhin in dem völlig zerstörten Wohnhaus in der Bargmannstraße bei der Arbeit.

Essen. Vivawest als Eigentümer des Gebäudes verspricht allen 38 Betroffenen Mietern bis 2.3. mindestens ein Wohnangebot aus eigenem oder Fremdbestand.

Die 38 vom Großbrand im Univiertel betroffenen Mietparteien erhalten bis spätestens Mittwoch (2.3.) ein Angebot für eine neue Mietwohnung. Das teilte der Wohnungskonzern Vivawest mit, dem das ausgebrannte Gebäude gehört. Das Haus soll abgerissen und neu gebaut werden.

„Insgesamt konnte Vivawest 40 Wohnungen aus dem eigenen Bestand und auch Angebote anderer Wohnungsunternehmen anbieten“, heißt es in einer Mitteilung. Erste Besichtigungen hätten bereits stattgefunden und für 13 Wohnungen lägen nun Reservierungen der Mieter vor. Am Montag war es den betroffenen Mietern erlaubt worden, kurz in ihre alten Wohnungen zurückzukehren und dort eventuell noch brauchbare Gegenstände und Erinnerungsstücke zu bergen.

Vivawest bedankte sich für die bereits erfolgten Angebote, auch der vielen privaten Vermieter. Man sei dabei, diese zu sichten. Weitere Wohnungsangebote, insbesondere in Neubauobjekten mit Aufzug und Tiefgarage, würden weiterhin gern unter Tel.: 0201/364040 und E-Mail: ruhr.mitte@vivawest.de entgegengenommen, heißt es.

