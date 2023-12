Größer und bunter: Haarzopfer Weihnachtsmarkt wächst weiter

Essen-Haarzopf. Mehr Stände, mehr Stimmung: Essen-Haarzopf bittet am zweiten Advent zum Weihnachtsmarkt – und fährt ein großes Programm auf.

„Wir kommen in diesem Jahr auf insgesamt 50 Stände“, freut sich Wolfgang Krämer, Mitglied im Vorstand des Haarzopfer Bürgervereins und verantwortlich für die Planung des Weihnachtsmarktes, der am kommenden Sonntag Kulinarisches und Kreatives anbieten wird. Nachdem die Veranstaltung coronabedingt mehrmals ausgefallen war, hatte man es 2021 erstmals wieder geschafft, den Stadtteil derart weihnachtlich in Stimmung zu bringen. Und seitdem wächst der Weihnachtsmarkt immer weiter – mit Luft nach oben: „Wir hätten Platz für 70 Stände“, so Krämer, „aber die Vorbereitungszeit war etwas knapp, deshalb sind wir sehr zufrieden“.

Weihnachtsmarkt im Essener Stadtteil setzt auf Vielfalt

Gerade erst hat sich der Bürgerverein Haarzopf-Fulerum personell neu aufgestellt und verjüngt. Daher habe man sich nicht so intensiv um Werbung kümmern können. Aber das Angebot kann sich dennoch sehen lassen. „Die Vielfalt soll im Vordergrund stehen. Natürlich bieten die Händler eine Vielzahl weihnachtlicher Deko- und Geschenkartikel an, es gibt Honig und Alpakaprodukte aus der ländlichen Umgebung. Wir haben verschiede Stände mit Bastel-Artikeln für das Weihnachtsfest von privaten Teilnehmern und natürlich auch einiges aus dem gewerblichen Bereich“, erzählt Krämer. Für die Kinder gibt es wie immer ein Kettenkarussell sowie Bastel- und Spielzelte, und der Nikolaus wird durch die Reihen laufen und den Kleinen Süßigkeiten schenken.

2017 gab es auf dem Weihnachtsmarkt des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum sogar Schnee. Das könnte auch in diesem Jahr für noch mehr Glühweindurst sorgen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Apropos Kulinarik: Auch die darf nicht zu kurz kommen, oder wie Krämer es formuliert: „Satt wird man schon.“ Es gibt Grillgut, geräucherten Fisch und Falafel und: „Wir haben verschiedene selbst gemachte Suppen und Eintöpfe, und vom Turnerbund gibt es traditionell Reibekuchen. Gerade bei Letzteren ist die Nachfrage so groß, dass die Leute Schlange stehen. Es lohnt sich aber.“ Auch die Fußballabteilung des SuS Haarzopf 1924 nimmt mit drei Abteilungen teil. Läden aus dem Stadtteil, fast alle Haarzopfer Vereine, Schulen, Kindergärten und Kirchen sind auf dem Markt mit von der Partie und natürlich der Bürgerverein selbst. „Wir haben super Vereine im Stadtteil. Das ist sehr wichtig für das nachbarschaftliche Wohlbefinden.“ Und das sorgt auf dem Markt für reichlich Waffeln, Crêpes, Kuchen und Gebäck, außerdem für Glühwein, Kakao, warmen Aperol, Eierlikör und andere Köstlichkeiten.

Essen-Haarzopf: Weihnachtsmarkt erstmals mit Chor und Jagdhörnern

Ein paar Neuerungen gibt es auch, und die betreffen vor allem die weihnachtliche Stimmung. „Erstmals und ganz kurzfristig hat sich ein Chor angesagt, der gegen 14 Uhr Weihnachtslieder singen wird.“ Und dann ist da noch „eine Dame aus der Bürgerschaft, die Jagdhorn spielt“. Sie hat einen Jagdhorn-Bläserchor organisiert, der gegen 15.30 Uhr ebenfalls Festliches zu Gehör bringen wird. Krämer: „Das wird sicherlich ein Highlight.“

Weihnachtsmarkt Haarzopf Der Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz Raadter Straße und der Straße Auf’m Dörnchen statt. Weitere Helfer für den Aufbau ab 8 Uhr und besonders für den Abbau ab 18 Uhr können sich noch melden. Kurzfristig ist es auch noch möglich, weitere Marktstände zu platzieren. Interessenten schauen am besten auf die Seite des Bürgervereins Essen Haarzopf/Fulerum e.V., wo das Anmeldeformular zu finden ist: www.haarzopf-fulerum.de

Ganz ohne eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern ist eine solche Veranstaltung allerdings nicht durchzuführen. Und so ist der Organisationsleiter froh um alle, die sich in die Pflicht nehmen lassen und zum Gemeinwohl beitragen wollen. „Wir sind mit etwa 50 Ehrenamtlichen dabei“, so Krämer. „Das hört sich nach vielen an, doch einige sind ja nur für ein, zwei Stunden vor Ort.“ Beim Auf- und vor allem beim Abbau ab 18 Uhr wird daher noch Hilfe benötigt. Doch wenn alles so läuft wie beim Martinszug, der unlängst mit 2000 Menschen durch den Stadtteil zog, kann nichts schiefgehen. Krämer: „Wir waren anschließend noch im Bürgerpark, die Kapellen haben gespielt. Das war sehr lebhaft und sehr schön.“ Und genau so stellt man sich auch einen zweiten Advent vor.

