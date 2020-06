Auch an der RWE-Zentrale an der Gutenbergstraße gibt es eine Protestaktion. 13 Aktivisten von Greenpeace haben ein großes Transparent vom Dach entrollt (Symbolbild).

RWE-Hauptversammlung Greenpeace protestiert in Essen gegen Entschädigung für RWE

Essen. In Essen und Garzweiler gibt es vor der RWE-Hauptversammlung mehrere Protestaktionen gegen die Entschädigungszahlungen für den Kohleausstieg.

Vor der virtuellen RWE-Hauptversammlung am Freitagmorgen gibt es mehrere Protestaktionen gegen den Stromkonzern. In Essen haben am Morgen Fassadenkletterer von Greenpeace ein riesiges Transparent vom Dach der Konzernzentrale entrollt. Der Protest richtet gegen die Entschädigungszahlung, die der Energiekonzern für den geplanten Kohleausstieg erhalten soll: „Keine Steuermilliarden für Klimakiller RWE. Kein Geld für Gestern.“ steht auf dem sechs mal acht Meter großen Transparent.

Anfang Juli soll der Bundestag über die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen der Bundesregierung und den Betreibern von Braunkohlekraftwerken abstimmen. RWE soll demnach laut Vertrag 2,6 Milliarden Euro von insgesamt 4,35 Milliarden erhalten, die der Bund den Braunkohleunternehmen für die Abschaltung ihrer Kraftwerke zusichert.

Im Tagebau Garzweiler sind Aktivisten von "Ende Gelände" eingedrungen und besetzen einen Braunkohle-Bagger. Foto: David Young / dpa

“RWE lässt sich seine veralteten Braunkohlemeiler vergolden, hält aber gleichzeitig weiter an der Zerstörung von Dörfern fest”, sagt Karsten Smid, Klimaexperte von Greenpeace. “Das ist staatlich finanziertes Klimaverbrechen und zudem noch unsozial.”

Aktivisten besetzen Bagger im Tagebau Garzweiler

Eine weitere Protestaktion gibt es in Garzweiler. Dort sind am frühen Freitagmorgen Umweltaktivisten auf das Gelände des Tagebaus vorgedrungen. Laut „Einsatz Kohlestopp“ besetzen rund 80 Menschen - etwa auch vom Bündnis „Ende Gelände“ - seit dem Morgengrauen Bagger und Förderbänder im Tagebau. Der Betrieb stehe derzeit still. Die Aktion sei Teil einer Woche des Widerstands.

Das Rheinische Braunkohlerevier ist immer wieder Schauplatz von Protest-Aktionen. Bereits in der Vergangenheit drangen mehrmals Aktivisten in das Gelände ein. Im November 2019 etwa besetzten Greenpeace-Aktivisten einen Braunkohle-Bagger. Im Juni zuvor sorgte „Ende Gelände“ mit Blockaden für einen Großeinsatz der Polizei.