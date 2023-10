Graffiti und Hip-Hop: Das bietet das Festival „Sweet Dreams“

Essen-Katernberg. Beim Festival „Sweet Dreams“ steht Hip-Hop, Workshops und Graffiti auf dem Programm. Mit dabei ist auch der Essener Rapper „Dein Couseng“.

Graffiti, Rap, Hip-Hop und Kunst im öffentlichen Raum sind die Themen des Street Dreams Festivals, das von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Oktober, in Katernberg stattfindet. Angeboten werden Konzerte, Vorträge, Ausstellungen und Workshops. Die Veranstalter widmen sich der Frage welche gesellschaftlichen Herausforderungen urbane Künste ansprechen. Veranstaltet wird das Festival von dem Verein Pottporus in Kooperation mit Pact Zollverein.

Festival „Sweet Dreams“ will öffentliche Ausstellung schaffen

Spielorte sind die Straßen von Katernberg und unter anderem die Werkstadt an der Viktoriastraße 5 und die Viktoria Klause. Dort, aber auch im Viertel selbst, wollen Künstler und Künstlerinnen Wandgemälde und Graffitis kreieren. So soll in Kooperation mit der Nachbarschaft und Geschäften eine öffentliche Ausstellung entstehen.

Das Programm soll Interessierte einladen, zuzuschauen und zuzuhören, mitzureden, sich inspirieren zu lassen und mitzugestalten. Neben Ausstellung gibt es kostenfreie Filmvorführungen zum Thema Hip-Hop ebenso wie ein Tanzevent am Festivalsonntag. Außerdem lädt das Festival zu Tanz- und Street-Art-Workshops für Kinder und Jugendliche ein. Anmeldung für alle Workshops per E-Mail an workshop@streetdreams.de.

Höhepunkt soll die Uraufführung der Arbeit „Cracks“ (28.10., 20 Uhr 29.10., 18 Uhr) des Urban Arts Ensemble Ruhr bilden. Sieben internationale Tänzern treffen aufeinander in ihren verschiedenen Stilen und Persönlichkeiten. Sie zeigen Gegenwart und Vergangenheit des urbanen Tanzes. Tickets: tickets.pact-zollverein.de

Das Programm des Festivals „Sweet Dreams“ im Einzelnen:

Die Werkstadt an der Viktoriastraße 5 in Essen-Katernberg wurde von Pact Zollverein als Begegnungs- und Veranstalrungsort initiiert. Foto: Dietmar Mauer

Das Festival beginnt am Freitag, 26. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Das Partyfahrrad „Ping Pong Pedalo“ taucht an verschiedenen Ecken auf, an denen Street Art zu sehen ist oder entsteht. Um 16 Uhr startet der erste Teil des „Street Art Workshops“. Alle zwischen 12 und 18 Jahren sind eingeladen, Kunstwerke zu erschaffen. Im Anschluss steht ein Gespräch über die Urbanen Künste im Ruhrgebiet auf dem Programm (18 Uhr, Viktoria Klause, Viktoriastraße 7), ehe um 20 Uhr die Ausstellung „Street Dreams in Art Space(s)“ in der Werkstadt eröffnet. Der Tag endet in der Viktoria Klause mit dem Film „Clandestina Mente“ (22 Uhr), der Einblicke in die Graffitiszene Neapels zeigt.

Am zweiten Festivaltag geht es in der Stadtteilbücherei an der Katernberger Straße um Urban Arts, Graffiti und Hip-Hop-Kultur (10 bis 17 Uhr). Zusammengestellt wird die Bücherecke von der Subkulturinitiative Schambrowski, die sich um 15 Uhr vorstellt. Um 20 Uhr tritt der Essener Musiker „Dein Couseng“ in der Werkstadt auf.

Am Samstag (28.10.) gestalten Künstler den Tunnel an der Bahnstation Zollverein Nord. Der „Teens Hip Hop Workshop“ (14 bis 16 Uhr) soll Grundlagen des Hip-Hop-Tanzes vermitteln, während im „Siebdruck-Workshop“ (18 bis 20 Uhr) Festival-Shirts hergestellt werden. Im Pact-Foyer, Bullmannaue 20a, präsentieren fünf Künstler und Künstlerinnen ab 21.30 Uhr ihre Songs.

Am letzten Festivaltag gibt es von 10 bis 21 Uhr Musik im Pact-Foyer. Zeitgleich wird eine temporäre Baustellenwand von Graffiti-Künstlern gestaltet. Zum Finale des „Street Art Workshops“ präsentieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Arbeiten. Parallel dazu lernen junge Tänzerinnen, beim „Kids Hip Hop Workshop“ von 12 bis 14 Uhr Basics. Das Festival endet mit dem „Nightwalk Urban Art Route Katernberg“ (21 Uhr). Start: Bullmannaue 20a.

Infos auch unter https://streetdreamsfestival.de/programm/

