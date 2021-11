Graffiti-Sprüher (16) am Bahnhof Essen-West erwischt

Essen. Am Bahnhof Essen-West in Frohnhausen ist ein 16-Jähriger bei Graffiti-Spühereien erwischt worden. Er hatte noch Farbe an Händen und Schuhen.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen 16-Jährigen erwischt, der im Verdacht steht, Zugwaggons am Bahnhof Essen-West mit Farbe besprüht zu haben. Zwei Mitarbeiter der Bahn hatten den Jugendlichen in den Gleisanlagen in Frohnhausen erwischt.

Tatverdächtiger hatte noch Farbe an Händen und Schuhen

Kräfte der Bundespolizei nahmen den 16-Jährigen mit zur Wache. Er hatte noch Farbe an Händen und Schuhen. Seine Eltern holten den Tatverdächtigen ab. Es läut jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen