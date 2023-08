Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zeche Zollverein gestartet

Die Gourmetmeile Metropole Ruhr findet auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen statt.

Essen. Restaurants aus dem Ruhrgebiet präsentieren bei der Gourmetmeile Metropole Ruhr in Essen ihr Angebot. Das ist das Programm ab Donnerstag (24.8.).

18 Restaurants präsentieren bei der Gourmetmeile Metropole Ruhr auf dem Gelände der Zeche Zollverein von Donnerstag, 24. August, bis Sonntag, 27. August, ihr kulinarisches Angebot. Das sind die Infos zu Speisen und Preisen.

Essener Gourmetmeile: Veranstalter kündigt „Zechenrestaurant Open Air“ an

Diverse Speisen werden direkt vor Ort frisch zubereitet, teilt der Verein „Essen geniessen“ als Veranstalter mit. Auf der Vorspeisen-Karte stehen Gerichte ab 5,50 Euro, darunter unter anderem Dreierlei von der Kichererbse (vegetarisch), Steinpilzsuppe und eine Garnelen-Krokette mit Harissa-Dip von der Rüttenscheider „Fischerei“, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist.

Als Hauptspeisen gibt es zwischen 7 und 18 Euro beispielsweise Seeteufel mit Safransauce, Ochsenbacken-Taler und Lammgulasch. Passend zum Ambiente werden auch Bergmannsgerichte angeboten, etwa Currywurst und Pfefferpotthast. Wer dann noch Hunger hat, kann eine Nachspeise wählen: „Schokolade küsst Aprikose“ oder Slush Ice mit Gin Tonic. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Am Restaurant-Stand von Opora (Ukrainisch-Deutscher-Verein) arbeiten nur Ehrenamtliche, um ihre traditionellen Gerichte anzubieten. Diese Einnahmen fließen direkt in ein Projekt, den Kauf eines medizinischen Nottransporters.

Der Veranstalter will „das schönste Zechenrestaurant Open Air“ anbieten, in der Dunkelheit wird die Zeche Zollverein beleuchtet. Die Gebäude, Schirme und Restaurantzelte sollen Schutz bieten, vor Sonne und Regen, je nach Situation.

Getränke und Musikprogramm bei Essener Gourmetmeile

Ergänzt wird das Angebot durch diverse Getränke, auch der lokal ansässigen Stauderbrauerei und dem Essener Mücke-Bier. Musik wird ebenfalls geboten, es soll aber explizit auch ruhige Zonen geben, in denen man sich gut, mit der Musik im Hintergrund, unterhalten kann. Vor der Bühne kann getanzt werden – unter anderem zu Musik von Daisiana Lekatompessy und Kassian Norris (Donnerstag), Giulia Wahn und Jay Oh (Freitag), Tom Drost und Valerie Scott sowie Sir Jesse Lee Davis (Samstag) und am Sonntag treten Benny & Joyce mit Andy Pilger auf.

Die Öffnungszeiten der Gourmetmeile Metropole Ruhr auf dem Gelände der Essener Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181: Donnerstag (24.8.) und Freitag (25.8.): 16 bis 23 Uhr, Samstag (26.8.) 12 bis 23 Uhr, Sonntag (27.8.) 12 bis 20 Uhr. Weitere Infos unter www.essen-geniessen.de

