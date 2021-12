Gottesdienste für verwaiste Eltern haben in Essen Tradition

Sterne am Weihnachtsbaum in der evangelischen Kirche Essen-Rellinghausen stehen für die verstorbenen Kinder.

Essen-Rellinghausen/Holsterhausen. Jeweils am 2. Dezember-Sonntag finden in der ev. Kirche Rellinghausen und der Melanchthonkirche Holsterhausen Feiern für verwaiste Eltern statt.

Mit einem Gottesdienst begeht die evangelische Kirche am Sonntag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche in Essen-Rellinghausen an der Oberstraße 65 den weltweiten Gedenktag für Familien, die um ein Kind trauern.

Wie in den vergangenen Jahren auch, haben Mitglieder einer Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern den Gedenkgottesdienst unter dem Thema „Lichtblicke“ mit vorbereitet. „Mitten unter uns, in jeder Stadt und jeder Ortschaft leben Familien, deren Schicksal es ist, eines ihrer Kinder verloren zu haben,“ erklärt Pfarrer Markus Söffge aus der evangelischen Kirchengemeinde Rellinghausen. „Diese Familien teilen miteinander die Erfahrung eines tiefen Eingriffs in ihr Vertrauen zum Leben, den Schmerz und eine unendliche Trauer. Es sind Erfahrungen, die andere nicht kennen und mit denen diese Familien oft alleine sind.“

Verwaiste Eltern in Essen erinnern sich im Gottesdienst an ihre verstorbenen Kinder

In der Advents- und Weihnachtszeit falle die Erinnerung an die noch gemeinsam verbrachte Zeit oft besonders schwer, so Söffge weiter. Im Gottesdienst wolle man der Trauer Raum geben und Möglichkeiten schaffen, Kraft für die kommenden Weihnachtstage zu sammeln. Mit Hilfe von Symbolen, Liedern und Zeichen wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Verstorbenen erinnern.

Eingeladen sind Eltern, die Kinder kurz nach der Geburt verloren haben, oder auch im Kindes- oder Jugendalter. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Zeit für Gespräche und persönlichen Austausch. Der Besuch des Gottesdienstes steht Menschen aller Religionen und Konfessionen offen. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum internationalen Gedenktag gibt es im Internet auf www.veid.de. Rückfragen zum Gottesdienst in Rellinghausen beantworten Pfarrer Markus Söffge, 0201 440572, und die Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern, 0201 8407734.

Gedenkfeier in der Melanchthonkirche in Essen-Holsterhausen

Auch in Holsterhausen bekommen verwaiste Eltern Trost. Am Sonntag, 12. Dezember, laden Eltern verstorbener Kinder und die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder ab 18:30 Uhr in die Melanchthonkirche zur Gedenkfeier ein. Unter dem Motto „Kuscheltiere: trösten mich und erinnern an dich“ wird in feierlichem Rahmen allen verstorbenen Kindern und Jugendlichen gedacht.

Eine vorherige Anmeldung im Elternhaus ist unter der Telefonnummer 0201 87857-100 oder per Mail an hausleitung@krebskranke-kinder-essen.de erforderlich. Die Teilnahme ist mit einem 3G-Nachweis möglich. Zudem laden die Organisatoren alle Menschen ein, um 19 Uhr eine Kerze anzuzünden. Das Licht soll als Zeichen der Verbundenheit aller weltweit Betroffener strahlen. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.krebskranke-kinder-essen.de.

