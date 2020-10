Golf-Turnier mit Henning Baum in Essen: 33.000 Euro Spenden

Essen. 33.000 Euro wurden beim Charity-Golf-Turnier des Essener Vereins Menschenmögliches erspielt. Schirmherr des Vereins ist Schauspieler Henning Baum

Auch im Corona-Jahr 2020 ist der Essener Schauspieler Henning Baum, im Essener Golfclub Haus Oefte mit weiteren 79 Spielern auf die Runde gegangen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Baum ist Schirmherr des Vereins Menschenmögliches e.V., der Menschen hilft, die schwer erkrankt sind oder die keine Hoffnung auf Heilung haben.

Unter strengen Hygienevorkehrungen unterstützten die 80 Teilnehmer des Charity-Golfturniers am ersten Oktober-Wochenende die Arbeit des Vereins. Auch vom plötzlich stark einsetzenden Regen habe man sich den Spielspaß nicht verderben lassen und sich auch im Rasen-Curling versucht, teilen die Veranstalter mit. Zu den Spielern zählten der ehemalige Thyssenkrupp-Vorstandvorsitzende Heinrich Hiesinger, Bloggerin Petra Dieners, TV-Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz und Michael Kallenberg vom Schloss Oefte.

Nationalspielerin Susanne Lichtenberg stiftete ihren Preis – ein Laptop – an eine junge Frau, die seit längerer Zeit durch die Familientherapeutinnen von Menschenmögliches betreut wird. Susanne du Bois, Geschäftsführerin von „Schwere Last von kleinen Schultern nehmen“ schilderte, wie die Einrichtung Familien unterstützt, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Nach der Siegerehrung konnte du Bois bekannt geben, dass das angepeilte Spendenziel mit Spenden von 33.000 Euro erreicht wurde. Der Verein werde nun eine halbe Therapeutenstelle einrichten, damit noch mehr Familien mit einem an Krebs erkrankten Elternteil Unterstützung durch die Familienbegleiterinnen erhalten können.