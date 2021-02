Goldkette geklaut: Polizei sucht elegant gekleideten Räuber

Essen. An der Straße Böhmerheide in Altenessen-Nord ist einem Senioren die Goldkette vom Hals gerissen worden. Der Täter flüchtete.

Die Polizei sucht einen elegant gekleideten Straßenräuber mit schwarzen Lackschuhen. Der unbekannte Mann steht im Verdacht, einem Senioren (78) am Freitagmorgen in Altenessen-Nord eine goldene Kette vom Hals gerissen zu haben.

Der Räuber sprach den Senioren auf der Straße Böhmerheide an, doch der ignorierte den Unbekannten. Dann spürte der Senior plötzlich eine Hand in seinem Nacken und darauf hin einen Ruck – die Kette wurde ihm vom Hals gerissen. Der Räuber flüchtete in die Querschlagstraße. Die Polizei berichtet: „Es konnte beobachtet werden, wie der Räuber daraufhin, kurz vor der Kreuzung Karlstraße, in einen bereits wartenden grauen Kombi eines unbekannten Herstellers stieg.“ Das Auto trug Hagener Kennzeichen (HA).

Der Räuber ist etwa 1,80 Meter groß, zwischn 25 und 35 Jahren, dunkle Baskenmütze, knielanger Mantel, gelber Schal, Umhängetasche, schwarze Lackschuhe.

