Go Asia und Korea-Streetfood beleben Essener U-Bahn-Passage

Go Asia Nummer zwei: Nach Eröffnung der Filiale Handelshof entsteht in der Passarelle ein zweites Lokal mit 700 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Essen. Die U-Bahn-Passage am Willy-Brandt-Platz in Essen erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Ein Streetfood-Lokal hat neu eröffnet, dann folgt Go Asia.

Nach langer Flaute beginnt der Einzelhandel in der Passarelle unter dem Essener Hauptbahnhof wieder aufzublühen. Am vergangenen Sonntag hat unterhalb des Willy-Brandt-Platzes ein koreanischer Schnell-Imbiss neu eröffnet. Und neben der Handelshof-Filiale will die stark expandierende Lebensmittel-Kette „Go Asia“ in der Unterführung demnächst sogar ein zweites großes Geschäft eröffnen.

Zuständig für die Vermietung der Ladenlokale in der U-Bahn-Passage ist das im Südviertel ansässige Unternehmen Haus-Card-Immobilien, das von der Ruhrbahn mit der Suche nach neuen Mietern beauftragt worden war.

Seit der Schließung des Kaufhofs vor fast zwei Jahren wirkt die Passage recht verlassen, hinzu kamen die Rückschläge durch Corona. Die Folge: Es gab Wegzüge und Leerstände. Ein Ort zum Verweilen und Einkaufen war die Passage lange Zeit nicht mehr. Das soll sich nun ändern. „Lebendige Stadtteile und eine attraktive City sind unser Kernanliegen“, betont Haus-Card-Inhaber Jürgen Peter Kleinert, „die U-Bahn-Passage mit vielen tausenden Passanten ist eine zentrale Verbindung zwischen Willy-Brandt-Platz und den Angeboten des ÖPNV“.

Neues koreanisches Streetfood-Lokal zwischen Syrer-Imbiss und afghanischem Bäcker

Koreanisches Streetfood bietet das Schnell-Restaurant Han Cup in der U-Bahn-Passage am Willy-Brandt-Platz in Essen an. Jürgen Peter Kleinert (Haus-Card-Immobilien) überreicht Inhaberin Hee-Ra Chung einen Blumenstrauß. Foto: HCI

Das koreanische Restaurant Han-Cup hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet und bietet außerdem einen Lieferdienst über Wolt an. Der eilige Kunde kann sich die Gerichte einpacken lassen und mitnehmen. Auf der Karte steht koreanisches Streetfood – vom veganen Bibimbap-Teller über Reisgerichte mit Rindfleisch bis hin zu Hähnchengerichten. Angesichts der großen muslimischen Kundschaft sei das Fleisch halal, Gerichte mit Schweinefleisch werden nicht angeboten. In den ersten vier Wochen gibt es Eröffnungsangebote. Die Preise pro Teller liegen überwiegend unter zehn Euro, nur größere Portionen kosten mehr als zehn.

Links neben dem Koreaner hat sich bereits ein syrischer Schnell-Imbiss etabliert. Rechts davon befindet sich seit zweieinhalb Jahren die etwas unauffällige afghanische Bäckerei Naan Khasa, die Spezialitäten vom Hindukusch herstellt – von Fladenbrot bis Süßbackwaren.

Go Asia bezieht in der Passarelle ein zweites Ladenlokal mit 700 qm Verkaufsfläche

Für spürbare Frequenz in der kleinen Ladenpassage direkt unter dem Willy-Brandt-Platz soll demnächst Filiale Nummer zwei der Lebensmittelkette „Go Asia“ sorgen. Ein exakter Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, so Reinhard Hochkirchen, bei Haus-Card zuständig für Gewerbeimmobilien. Wer seine Nase an die noch verklebten Schaufensterscheiben drückt, sieht allerdings, dass der Umbau des 700 Quadratmeter großen Lokals bereits in vollem Gange ist. „Wir stehen mit Go Asia seit mehr als zwei Jahren intensiv im Gespräch und freuen uns sehr über diese Expansion des Unternehmens auch in der U-Bahn-Passage“, sagt Reinhard Hochkirchen. Das Go Asia-Management habe starkes Interesse an diesem Standort signalisiert, der in erster Linie die Laufkundschaft anspricht, die von der Innenstadt zu den U- und Trambahnsteigen bzw. zu den Buslinien eilt.

