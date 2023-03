Glückwunsch: Einer der ältesten Essener ist 101 Jahre alt

Essen-Kupferdreh. Fünf Töchter, elf Enkel, sechs Urenkel: Sie feierten mit Hans Göbel seinen 101. Geburtstag. Der frühere Essener Arzt erzählt aus seinem Leben.

Auf die Frage, ob er seinen Geburtstag gefeiert hat, kann Hans Göbel nur zufrieden und sehr breit lächeln. „Oh ja, wir haben seit Donnerstag jeden Tag gefeiert“, lacht er, da es insgesamt vier Tage gewesen sind. „Den 100. Geburtstag im vergangenen Jahr haben wir richtig groß gefeiert, von daher wollten wir es dieses Jahr etwas kleiner halten. Aber mit fünf Töchtern, elf Enkelkindern, sechs Urenkeln, Freunden und Nachbarn, da kommen eben doch einige zusammen“, berichtet seine Frau Iris.

Nun sitzt er wieder gemütlich im Sessel und erzählt ein wenig von seinem langen und ereignisreichen Leben. Hans Göbel wurde 1922 in Rüttenscheid geboren. Im Laufe seiner Kindheit zog die Familie, bestehend aus den Eltern und den drei Kindern Klaus, Paul und Hans, ins benachbarte Bredeney an den Wolfsbachweg. „Der Blick hier ist so schön, hier müssen wir wohnen“, habe seine Mutter damals geschwärmt.

Nach dem Abitur wollte er Medizin studieren

Nach seinem Abitur im Jahre 1941 wuchs in ihm der Wunsch, Medizin zu studieren und so fragte er beim akademischen Auskunftsdienst wegen der Aufnahme eines Medizinstudiums an. Da die Arbeit als Krankenpfleger eine Voraussetzung für das Medizinstudium war, arbeitete er zunächst für eine Zeit im Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop. Er schrieb zudem mit einem Schulfreund, der in Freiburg Medizin studierte und ihm begeistert davon erzählte.

Über 100-jährige Essener Mit seinem Alter ist Hans Göbel in Essen eher eine Ausnahme als die Regel. Derzeit gibt es Laut Stadt Essen 15 über 100-Jährige, zehn über 101-Jährige, zwei 102-Jährige sowie eine 104-jährige Essenerin.

Kurz darauf wurde auch Hans Göbel dort zum Studium aufgenommen. „Das war eine tolle Zeit“, berichtet er. „In Freiburg war vom Krieg nichts zu spüren, wir waren nicht ein einziges Mal im Luftschutzkeller.“ In Freiburg traf er auch seine erste große Liebe. Heiraten und eine Familie gründen, das kam jedoch noch nicht in Frage. Hans Göbel wollte zuerst seinen Weg als Arzt beschreiten. Während er sein Studium an der medizinischen Hochschule in Düsseldorf abschloss, lernte er seine spätere Frau Ulla kennen, die dort Zahnmedizin studierte. Gemeinsam zogen sie zurück nach Rüttenscheid, heirateten und bekamen vier Töchter.

Er wurde Assistenzarzt am Knappschaftskrankenhaus in Essen-Steele

Hans Göbel absolvierte seine Zeit als Assistenzarzt am Knappschaftskrankenhaus in Steele und übernahm anschließend eine Praxis in Kupferdreh. 1952 baute er dort für seine Familie ein Haus, wo auch seine fünfte Tochter geboren wurde. „Ich hätte auch gern einen Jungen gehabt, der den Namen weiterträgt, aber bei unseren Mädchen war natürlich jedes Mal die Freude groß, dass es wieder ein Schwesterchen gab“, lacht er. Bis 1987 praktizierte er als niedergelassener Arzt und genoss anschließend die Rente gemeinsam mit seiner Frau.

„Etwas langweilig war es anfangs schon, wenn man den stressigen Alltag mit vielen Hausbesuchen und Nachtdiensten gewohnt ist“, gibt er zu. Aber bei einer großen Familie hält die Langeweile nicht allzu lange an. Im Jahr 2013 starb dann seine Frau. Obwohl schon über 90, erledigte er selbst damals noch vieles selbst, reparierte Dinge im Haus und arbeitete im Garten. „nur mit dem Kochen kam ich nicht zurecht, und so lernte ich meine heutige Frau Iris kennen“, berichtet er lächelnd.

Schon die Mutter des Esseners wurde 106 Jahre alt

Iris Göbel ergänzt: „In dem Moment, als ich zum ersten Mal zur Tür hereinkam, wusste ich schon: Wir haben einen Draht.“ Sie kam als Haushaltshilfe zu ihm, doch sobald die beiden sich kennen- und lieben gelernt hatten, wurde schnell weit mehr daraus – bereits nach einem halben Jahr heirateten sie. Ihre gemeinsame Zeit verbrachten sie größtenteils mit gemeinsamer Gartenarbeit. „Das hält fit und schweißt zusammen“, erklärt sie und ihr Mann fügt hinzu: „Meine Mutter wurde auch 106, es liegt also auch in der Familie.“

