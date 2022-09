Glück auf Zollverein: Als Essens Pütt zu neuen Ehren kam

Letzte Schicht am Schacht, und das einen Tag vor Heiligabend des Jahres 1986: Zwischen 1851 und 1986 wurden auf Zollverein insgesamt 240 Millionen Tonnen Kohle abgebaut.

Essen. Von ganz unten nach ganz oben: Die Geschichte der einst modernsten Zeche der Welt prägt ein Stück des Revier-Mythos mit – Wandel ist möglich.

Wenn jene, die mal ganz unten waren, sich unter allerlei Schmerzen wieder aufrappeln, dann lieben das die Leute: Vielleicht erklärt das nicht nur manche Heldensaga im Kino, sondern auch die Begeisterung für Zollverein, die einstmals „verbotene Stadt“, deren Wehe und Wohl sich mit zwei 15 Jahre auseinanderliegenden Kalenderdaten verbinden lassen: die letzte Schicht unter Tage am Tag vor Heiligabend 1986. Und die offizielle Ernennung zum Weltkulturerbe am 31. August 2002. Zwanzig Jahre ist das jetzt her.

Ein Grund, an diesem Wochenende auf dem Zechengelände zu feiern, keine Frage. Auch wenn der Ritterschlag der Unesco, jener Organisation der Vereinten Nationen, die für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und für die Welterbe-Ernennungen zuständig ist, nicht einmal halb so überraschend daherkam wie manche Kino-Heldentat kurz vor dem Abspann.

Ein Zeichen des Respekts für eine Region, „die einmal das industrielle Herz Europas war“

Denn schon im Dezember 2001 hatte ein Komitee im finnischen Helsinki die Entscheidung getroffen und der damalige Essener Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger sich öffentlich freuen dürfen: Die Auszeichnung so betonte die deutsche Delegation damals, achte „die Geschichte einer Region, die einmal das industrielle Herz Europas war“.

Multi-Millionen-Investments aus Saudi-Arabien für Zollverein – das erwies sich am Ende dann doch aus Träumerei aus 1001 Nacht: Scheich Hani A.Z. Yamani, hier mit Alt-OB Wolfgang Reiniger im September 2006, ließ gesetzte Fristen für die Einstiegs-Finanzierung ungenutzt verstreichen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto

Es war ein langer Weg von 1847, als der Unternehmer und Industriepionier Franz Haniel im Norden der Stadt den ersten Schacht abteufen ließ, bis zu den 8000 Leuten, die hier zu Hochzeiten im Schichtdienst das schwarze Gold aus 1000 Metern Tief holten. Eine moderne Höllenmaschine, deren strenge architektonische Schönheit vielen erst auffiel, als der Lärm und die rauchenden Schlote allenfalls noch schemenhaft aus der Erinnerung auftauchten.

„Wir dürfen keine Analphabeten der Erinnerung werden“, mahnte der Bundespräsident

„Es gab Zeiten, da hat man ein Zechengelände und seine Fördertürme für unnützes Alteisen, für Schrott gehalten und sie eingerissen“, so erinnerte Bundespräsident Johannes Rau in jenem August 2002 an die Debatten, die zumindest anfangs von einigen auch über Zollverein geführt wurden. „Wir dürfen keine Analphabeten der Erinnerung werden“, hielt Rau dem entgegen, und das Mittel dazu war die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark, die den Grundstein für das Motto „Erhalt durch neue Nutzung“ legte.

Es folgte die „Route der Industriekultur“ und die spektakuläre Ausstellung Sonne, Mond und Sterne in der (1993 geschlossenen) Kokerei. Und es folgte ein Masterplan des Architekten Rem Koolhaas für die Umgestaltung, die den industriellen Kern unangetastet ließ.

Wolfgang Reinigers Jugenderzählung von rußgeschwärzten Füßen nach dem Kicken

Die Geschichte vom Aufstieg erzählte Alt-OB Reiniger 2006 noch einmal – bei der Bewerbung Essens als Kulturhauptstadt Europas: Es war die Geschichte des kleinen Wolfgang, der vom Barfuß-Kicken in Borbeck mit rußgeschwärzten Füßen nach Hause kam. Und der nun – Glück auf! – von einem unglaublichen Aufstieg der Stadt künden konnte.

Die Story kam an, Essen holte den Titel, denn wie gesagt: Die Leute lieben das.

