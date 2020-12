Globus am Real-Markt im Kronenberg-Center Essen interessiert

Der Real-Markt an der Haedenkampstraße wurde 2013 eröffnet. Nun soll das SB-Warenhaus Globus Interesse an einer Übernahme haben.

Essen Das Kartellamt hat Globus grünes Licht für die Übernahme von 24 Real-Märkten gegeben. Darunter soll auch ein Markt in Essen sein.

Das Rätsel um die Zukunft der beiden Real-Märkte in Essen lüftet sich ein wenig. Nach Informationen dieser Redaktion ist die Einzelhandelskette Globus am Real-Standort im Kronenberg-Center an der Haedenkampstraße interessiert. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es vom Unternehmen bislang noch nicht.

Am Dienstag hatte das Kartellamt Globus erlaubt, bis zu 24 Real-Märkte in Deutschland zu übernehmen. Das Unternehmen erklärte dazu nur: Die konkrete Anzahl der letztlich von Globus zu übernehmenden Märkte hänge von den derzeit noch laufenden Gesprächen mit den Vermietern der Immobilien ab. „Wir sind zuversichtlich, dass wir diese zu einem guten Ergebnis

bringen und im nächsten Frühjahr mit der Integration der ersten Märkte beginnen können“, so Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung.

Real-Markt im Kronenberg-Center wurde 2013 eröffnet

Der über 9000 Quadratmeter große Real-Markt im Stadtteil Altendorf war im Herbst 2013 zusammen mit dem neuen Einkaufszentrum eröffnet worden. Er galt damals als so genannter Flagship-Store - also Vorzeigemarkt der Metro-Handelstochter. Schätzungsweise um die 120 Mitarbeiter sind dort derzeit beschäftigt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Unsicherheit, was mit den Real-Märkten passieren wird, schwelt seit Monaten, seit der Handelskonzern Metro seine 276 Real-Märkte im Juni an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft hatte. SCP will sich von einem Großteil trennen. So hat das Kartellamt am Dienstag auch der Einzelhandelskette Kaufland erlaubt, 92 Filialen bundesweit zu übernehmen. Das Kartellverfahren mit Edeka läuft noch.

Zukunft der Real-Filiale in der Rathaus-Galerie unbekannt

Da Kaufland bereits mehrere Standorte in Essen, zum Teil auch in der Nähe betreibt, galt es bereits als ausgeschlossen, dass Kaufland die Real-Filiale in der Haedenkampstraße übernehmen würde, da das Kartellamt dies wohl auch nicht genehmigt hätte. Ähnlich sieht es bei Edeka aus.

Was derweil aus dem Real-Markt in der Rathaus-Galerie wird, ist nicht bekannt. Real war für eine Nachfrage am Dienstag nicht zu erreichen. Noch bevor Real an SCP verkauft wurde, gab es Pläne, den in die Tage gekommenen Markt zu sanieren, jedoch kleiner zu setzen.