Gleich zwei Essener Kinder bei TV-Sendung „Klein gegen Groß“

Essen. Die beliebte ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ geht auch 2020 weiter. Mit dabei in der ersten Ausgabe sind auch zwei Kinder aus Essen.

Als Kai Pflaume sein Publikum zur jüngsten „Klein-gegen-Groß“-Ausgabe des neuen Jahrzehnts begrüßte, saßen auch zwei Überflieger aus Essen hinter der Bühne und warteten auf ihren großen Auftritt: der elfjährige Leo und die neunjährige Lisann beeindruckten Moderator die prominenten Gäste gleichermaßen. Mit dabei Joshua Kimmich, Samu Haber, Torsten Sträter, Victoria Swarovski, Ole Einar Bjørndalen, Sebastian Ströbel, Jürgen Vogel, Felix von der Laden, Angelo und Joey Kelly.

Bei Leo aus Essen dreht sich alles um das Design von Buchstaben. Er kann unzählige Schriften voneinander unterscheiden und entwirft sie sogar selbst. Leos Gegnerin, Professorin Indra Kupferschmid, ist Typografin, Schriftgestalterin und Hochschul-Professorin und war damit keine einfache Gegnerin für den Elfjährigen. Die beiden bekamen immer abwechselnd jeweils ein Wort in einer anderen Schriftart gezeigt. Sie mussten die verwendete Schriftart erkennen und den richtigen Namen nennen.

Lisann (9) aus Essen bei „Klein gegen Groß“

Lisann (9) aus Essen bei „Klein gegen Groß“ mit Angelo Kelly und Kai Pflaume. Foto: NDR / Thorsten Jander

In Sachen Musik ist Lisann aus Essen nicht nur ein echtes Ausnahmetalent, sondern auch noch ziemlich ehrgeizig. Diese perfekte Kombination hat ihr den 2. Platz bei einem internationalen Musikwettbewerb beschert. Auch ihr Duell hatte es in sich: Nur an der Anordnung der Stahlstifte auf der Walze einer Spieluhr musste sie erkennen, welche Melodie gespielt wurde. Natürlich durfte hierbei kein Ton gespielt werden. Sie bekam es mit geballter Musikkompetenz zu tun, dem Geschwisterduo Angelo und Joey Kelly.

Wie die Duelle ausgegangen sind, erfahren die Fernsehzuschauer am Samstag, 4. Januar, um 20.15 Uhr im Ersten.