Giovanni und Jana Ina Zarrella eröffnen McDonald’s in Essen

Werden zur Eröffnung von McDonald’s in Essen-Karnap erwartet: Jana Ina Zarrella and Giovanni Zarrella.

Essen-Karnap. Eine neue McDonald’s-Filiale öffnet bald in Essen-Karnap ihre Pforten. Zur Eröffnung werden prominente Gäste erwartet, inklusive Autogrammstunde.

Die Eröffnung einer neuen McDonald’s-Filiale wird am Mittwoch, 27. September, in Essen-Karnap gefeiert. Franchise-Nehmer Marcus Prünte, der sämtliche acht bestehenden McDonald’s-Filialen auf Essener Stadtgebiet betreibt, kündigt besondere Gäste an: Moderatorin Jana Ina Zarrella und ihr Mann, Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, werden dem neuen Schnellrestaurant an der Karnaper Straße 179 einen Besuch abstatten.

„Ihr wollt Jana Ina und Giovanni persönlich kennenlernen? Autogrammstunde und Fotos inklusive“, kündigt Prünte auf dem Facebook- und Instagram-Account seiner McDonald’s-Filialen an. Unter anderem sollen drei Meet and Greets mit dem Promi-Paar verlost werden. Mehr Informationen soll es in den nächsten Tagen auf den Social-Media-Kanälen „McDonald’s TeamPrünte“ (Facebook) und @teampruente (Instagram) geben.

McDonald’s in Essen-Karnap hat zwei „McDrive“-Spuren

Die neue Filiale liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Grenze zu Gelsenkirchen. Auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Gelände, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Konkurrenten „Burger King“ sowie zu einem Aldi- und Penny-Markt befindet, ist ein doppelgeschossiges Restaurant entstanden, das etwa 100 Sitzplätze hat. Es gibt zwei „McDrive“-Spuren für Gäste, die im Auto bestellen und essen wollen. Ansonsten hat der Karnaper McDonald’s jeweils zwei Ladesäulen für Elektroautos und -fahrräder.

Die bereits bestehenden acht McDonald’s-Filialen in Essen: Hauptbahnhof, Stoppenberger Straße (Nordviertel), Eleonorastraße (Rüttenscheid), Limbecker Platz, Hans-Böckler-Straße (Nähe Ikea), Steele, Porschekanzel (Kettwiger Straße), Bottroper Straße.

