Essen. In ein Ladenlokal an der Limbecker Straße in Essen zieht jetzt ein Blumengeschäft. Gewürzhandel und Eisdiele waren dort vorher jeweils nur kurz.

Länger als der Gewürzhandel „My Kraut“ und die Eisdiele „I am love“ will ein neuer Blumenhandel bleiben, der jetzt in ein leeres Ladenlokal auf der Limbecker Straße 68 in der Essener Innenstadt eingezogen ist. Gewürzhandel und Eisdiele strichen dort nach nur kurzer Zeit die Segel – trotz stark subventionierter Miete.

Sie alle profitieren von einem NRW-Belebungsprogramm für Innenstädte, bei dem das Land für zwei Jahre 80 Prozent der Miete bezahlt. „My Kraut“ ging im Juni, „I am love“ folgte, hielt sich gerade mal zwei Monate, schloss mitten im Sommer – doch jetzt sollen „Pretty Flowers“ länger blühen.

Achter subventionierter Shop auf der Limbecker

Den Start machte man am Samstag, 24. September. Yeliz Arslan, die das Geschäft zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn betreibt, arbeitet seit Jahrzehnten im Floristikbereich. In ihrer Blumenhandlung erhalten Kundinnen und Kunden neben Schnittblumen, Balkon- und Zimmerpflanzen, Vasen und Übertöpfen auch Floristik für Beerdigungen, Geschäfts- und Privatveranstaltungen sowie für Hochzeiten.

„Pretty Flowers“ ist jetzt das achte Geschäft auf der Limbecker Straße, das am Belebungsprogramm teilnimmt. Einer Mitteilung der Essen Marketing GmbH (EMG) zufolge würde die Floristin bereits mit dem Hauseigentümer über einen Nachfolgevertrag verhandeln. „In der Vergangenheit haben wir hauptsächlich auf Wochenmärkten und Flohmärkten verkauft und wurden immer wieder gefragt, ob wir auch ein Ladenlokal haben. Jetzt können wir darauf endlich mit ‚Ja!‘ antworten“, sagt Yeliz Arslan.

