Gewitter und Starkregen in Essen: 50 Einsätze der Feuerwehr

Die Feuerwehr Essen musste in einigen stellen im Stadtgebiet Wasser abpumpen.

Essen. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu 50 Einsätzen in Essen ausgerückt. Grund war ein Gewitter mit Starkregen, das unter anderem Keller flutete.

Ein Gewitter ist am Mittwochabend über Essen gezogen und hat für 50 Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut Angaben der Feuerwehr fiel Starkregen mit rund 40 Litern pro Quadratmetern vor allem auf den südwestlichen Teil der Stadt und sorgte unter anderem für vollgelaufenen Keller und Tiefgaragen.

Gegen 17.40 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Auf der Frankenstraße stürzte ein Baum auf die Fahrbahn, der schnell beseitigt werden konnte. Auf der Straße Am Bernewäldchen löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb aus, dort war Wasser in einen Rauchmelder eingetreten.

Einsätze gegen 22.30 Uhr beendet

Bei ihren Einsätzen setzte die Feuerwehr auch Tauchpumpen und Wassersauger ein, an einigen Stellen mussten die Kräfte aber nicht mehr tätig werden, da das Wasser bereits abgeflossen war.

Gegen 22.30 Uhr waren alle Einsätze beendet.

