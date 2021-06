Gewitter in der Nacht: Essener Feuerwehr zählt 180 Einsätze

Essen. Gewitter und Starkregen vor allem im Norden von Essen: Die Feuerwehr zählte in der Nacht auf Freitag 180 Einsätze.

Die Feuerwehr Essen hat in der Nacht auf Freitag wegen örtlicher Unwetter rund 180 Einsätze gezählt. Besonders im Bereich Dellwig rund um die Levinstraße habe es sehr viele überflutete Keller gegeben. Bis 5.30 Uhr war die Feuerwehr dort im Einstaz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass das Gewitter in der Nacht auf Freitag sehr unterschiedliche Auswirkungen in Essen hatte - während die Messstelle im Stadtteil Stoppenberg 21,3 Liter pro Stunde registrierte, waren es im Essener Süden gerade mal ein bis fünf Liter. Beim DWD schätzt man, dass in manchen Stadtteilen rund 40 Liter Regen pro Stunde vom Himmel fielen. Einige Bürger werden wohl erst an diesem Morgen bemerken, dass ihre Keller vollgelaufen sind.

