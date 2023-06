Gewinnspiel: Wir verlosen 20 Bummelpässe für Kirmes in Essen

Die Kirmes am Stadion an der Hafenstraße in Essen kommt beim Publikum gut an.

Essen. Mitspielen und gewinnen: Teilnehmern unseres Gewinnspiels winken 20 Bummelpässe für die Kirmes am Stadion Essen im Wert von je 50 Euro.

Für die Kirmes am Stadion an der Hafenstraße in Essen verlost diese Zeitung 20 Bummelpässe im Wert von je 50 Euro. Das Gewinnspiel endet am 12. Juni. Die dritte Auflage des Kirmesparks beginnt am 16. und endet am 25. Juni. Die Bummelpass-Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Veranstalter des Kirmesparks sind die Essener Schausteller Albert Ritter und Richard Müller. Sie haben das Konzept während der Corona-Pandemie entwickelt. Das Zielpublikum sind in erster Linie Familien. Aufgrund der positiven Resonanz hat der Kirmespark einen festen Platz im Jahrmarkt-Kalender gefunden.

Die Kirmes am Stadion, die größte in Essen, hat werktags von 14 bis 22 Uhr und samstags/sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Sie ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. (S2 bis Bahnhof Bergeborbeck, Buslinien SB16, 166, 196 Haltestelle Hafenstraße und Buslinie 170 Haltestelle Lüschershofstraße)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

