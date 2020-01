Gewerkschaft warnt: Bau könnte zur Niedriglohnbranche werden

Die Industriegewerkschaft Bau macht Druck auf die Arbeitgeber, den jüngsten Schlichterspruch zu höheren Mindestlöhnen am Bau anzunehmen. „Es steht viel auf dem Spiel. Nämlich der faire Wettbewerb bei fairer Bezahlung“, sagte der Essener IG-Bau-Chef Peter Köster. Der Bau dürfe nicht zur Niedriglohn-Branche werden. In Essen wären viele der 4500 Bauarbeiter betroffen, sollten sich die Arbeitgeber verweigern. Sie würden dann auf den gesetzlichen Mindestlohn zurückfallen.

Die Gewerkschaft hatte in dieser Woche das Schlichtungsergebnis zum Mindestlohn in ihrer Branche akzeptiert. Demnach soll er künftig bei 12,55 Euro für Hilfsarbeiter und bei 15,40 Euro für Facharbeiter liegen. Zum Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit 1. Januar 9,35 Euro pro Stunde.

Baugewerkschaft befürchtet, dass Billigkonkurrenz stark werden könnte

Peter Köster von der IG Bau in Essen. Foto: André Hirtz / André Hirtz / Funke Foto Services

Würde dieser künftig auch in der Baubranche gelten, dann befürchtet der Gewerkschafter Köster „verheerende Folgen für die Beschäftigungsentwicklung“ – und das mitten im Bau-Boom: Selbst Facharbeiter würden dann abwandern, glaubt er. „Vom Niedriglohn-Image der Baubranche und ihrem fehlenden Nachwuchs ganz zu schweigen“, so Köster. Außerdem könnte dies Billigfirmen aus dem Ausland anlocken. „Diese Billigheimer würden dann ordentlich arbeitenden und anständig –nämlich den Tariflohn – bezahlenden Unternehmen in Essen wirtschaftlich das Handwerk legen“, erklärte Köster.

Die Arbeitgeberseite hat bis kommenden Freitag Zeit, den Schlichterspruch zum Mindestlohn anzunehmen. Köster appelliert daher an die Bauunternehmen der Stadt, sich bei ihren Verbänden dafür stark zu machen.