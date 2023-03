Polizei und Rettungsdienst waren in der Nacht zum Dienstag unter anderem am Essener Hauptbahnhof im Einsatz.

Polizei Gewaltdelikte in Essen: Drei verletzte Männer in einer Nacht

Essen. Drei Männer haben in Altenessen und am Hauptbahnhof Stich- und Schnittwunden erlitten. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Fall klärte sich schnell.

Drei durch Stiche und Schnitte verletzte Männer in Essen-Altenessen sowie im Hauptbahnhof haben in der Nacht zum Dienstag Polizei und Rettungskräfte beschäftigt. In zwei Fällen suchen die Ermittler Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden die Einsatzkräfte das erste Mal kurz nach Mitternacht zur Vogelheimer Straße alarmiert. In Höhe der Grünstraße trafen sie auf einen 26-jährigen mit türkischer und syrischer Staatsangehörigkeit. Der Essener hatte eine Stichverletzung am Bauch, die durch Ersthelfer versorgt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zwischenfall im Hauptbahnhof ließ sich schnell aufklären

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen trafen Polizeibeamte in einem weiteren Essener Krankenhaus gegen 0.40 Uhr auf einen 24-jährigen Türken, der Schnittverletzungen erlitten hat. Noch ist unklar, ob die beiden Verletzten etwas miteinander zu tun hatten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

Schnell aufklären ließ sich der dritte Fall im Hauptbahnhof: Ein 53 Jahre alter Lette mit Schnittverletzungen auf der Brust wurde um kurz vor 1 Uhr von einem Rettungsdienst versorgt. Eine Auswertung von Videosequenzen der Kameraüberwachung zeigte, dass der Mann sich selbst Gewalt angetan und sich die Wunden mit einer Art Teppichmesser zugefügt hatte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. Der Grund ist nicht bekannt. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen