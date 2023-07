In einer Bahn der Linie 103 in Essen-Borbeck wurde im September 2022 ein Mann fast totgeprügelt. Die Täter müssen sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Prozessbeginn Gewalt-Rausch in Essener Straßenbahn: Der Prozess startet

Essen. Prozessstart: Zwei Männer sind wegen versuchten Totschlags angeklagt. Sie sollen einen Essener in einer Straßenbahn fast tot geprügelt haben.

Das Landgericht Essen beschäftigt sich ab Donnerstag (20. Juli) mit einer Gewalt-Tat, die Anfang des Jahres bundesweite Aufmerksamkeit erregt hatte. Zwei Männer, die einen 35-Jährigen im September in einer Essener Straßenbahn fast tot prügelten, sitzen jetzt vor dem Richter. Die Anklage lautet auf „versuchten Totschlag“. Die Polizei hatte für die Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Der Fall war im Januar in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ zu sehen, weil es Bilder aus einer Video-Überwachungskamera aus der Straßenbahn gab. Kurz nach Ausstrahlung der Sendung wurden die beiden Täter gefasst: Der eine war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, aus Rumänien stammend. Der andere, 32 Jahre alt, stammt aus Polen – beide haben einen festen Wohnsitz in Essen. Die zwei hatten sich erst an jenem Tag auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt.

Angeklagte hatten sich erst am gleichen Tag kennengelernt

Das Opfer erlitt 38 Faustschläge gegen Kopf, Gesicht, Brustkorb, Bauch und einen Tritt auf den Kopf – so steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Ob die Täter Vorstrafen haben, ist unbekannt. Angesetzt sind für den Prozess sieben Tage. Das 35-jährige Opfer erlitt Rippenbrüche und -prellungen, Schäden an seinen Zähnen, überall Hämatome. Viel schlimmer sind aber die psychischen Schäden, die den 35-Jährigen seitdem davon abhalten, in ein normales Leben zurückzufinden. Gegenüber unserer Redaktion berichtete der Mann bereits im Januar, dass er massive Traumata durchleide mit Schlafstörungen und Panikattacken. Und: Wegen der Tat konnte der Mann eigenen Angaben zufolge einen neuen Job nicht antreten, berichtete damals von finanziellen Problemen.

Die beiden Täter sollen sich bislang nicht ausführlich zum Fall geäußert haben. Geständnisse liegen dem Vernehmen nach nicht vor.

+++ Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert. +++

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen