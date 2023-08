Gewalt-Orgie in Essener Straßenbahn: Urteile gegen Täter

Prozessauftakt am Landgericht Essen am Donnerstag 20. Juli. Nun, am Montag, 28. August, sind die Urteile gegen die beiden Angeklagten gefallen.

Essen. Zwei Männer haben in einer Essener Straßenbahn einen 35-Jährigen fast totgeprügelt, auch „Aktenzeichen XY“ berichtete. Nun sind Urteile gefallen.

Ein Gewaltrausch in der Essener Straßenbahnlinie 103 hat Anfang des Jahres bundesweite Aufmerksamkeit erregt, als in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ öffentlich nach den beiden Tätern gefahndet wurde. Sie hatten im Herbst 2022 einen damals 35-Jährigen fast tot geprügelt. Die Männer hatten minutenlang auf ihr Zufallsopfer eingeschlagen und -getreten. Im Prozess am Landgericht Essen sind am Montag (28.8.) die Urteile gesprochen worden.

Michal B. (33) und Mihai C. (20) müssen für 3 Jahre und 10 Monate hinter Gitter, wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Männer hatten sich vor dem Gewaltexzess am 17. September erst wenige Stunden zuvor bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt. (mit jop)

