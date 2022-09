Gewalt in Essener Bahn: Polizei zeigt Fotos der Schläger

Essen. Nach einem brutalen Angriff auf einen 35-Jährigen in Borbeck ermittelt eine Mordkommission. Fotos sollen helfen, die Täter zu überführen.

Nach einem brutalen Angriff zweier junger Männer auf einen 35-Jährigen in der Straßenbahnlinie 103 in Essen-Borbeck fahndet die Polizei nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach den Unbekannten, die „wie von Sinnen“ auf ihr Opfer eingeschlagen und -getreten haben.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Eine Mordkommission ermittelt seit der Tat am 17. September wegen versuchten Totschlags und hofft auf Hinweise.

Wie die Polizei berichtete, war es an jenem Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Bahn in Höhe der Donnerstraße in Dellwig zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Doch der Zwist zwischen dem Essener und dem offenbar gewaltbereiten Duo eskalierte.

Mit Fäusten und Füßen gingen die beiden Schläger auf den 35-Jährigen los. Sie prügelten und traten auch noch auf ihn ein, als er bereits am Boden lag. An der Haltestelle Germaniaplatz flüchtete das Duo. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wer die Gesuchten erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen