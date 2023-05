Gewalt im RE1 nach Essen: Fahrgast wird blutig geschlagen

Essen. Der RE1 war Schauplatz einer brutalen Attacke. Ein Fahrgast (29) sei blutig geschlagen worden, berichtet die Bundespolizei in Essen.

In einem Regionalexpress der Linie RE1 soll ein Fahrgast von einem Unbekannten offenbar ohne ersichtlichen Grund attackiert und blutig geschlagen worden sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall habe sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. Mai) ereignet.

Bundespolizisten, die den Essener Hauptbahnhof bestreiften, stellten den Geschädigten mit einer stark blutenden Wunde gegen 3.50 Uhr auf dem Vorplatz fest, heiß0t es im Polizeibericht. Der 29-Jährige, ein Mann mit libyschem Pass und Wohnsitz in Trier, seiden Beamten wegen einer blutenden Wunde im Gesicht aufgefallen, zudem hielt er Zahnprothese mit Blutspuren in der Hand.

Wie ein Bundespolizei-Sprecher mitteilt, habe sich der Mann gegenüber den Polizisten aggressiv und unkooperativ verhalten. Er habe behauptet, von einem 25 Jahre alten Bochumer mehrfach geschlagen worden zu sein. Wie sich später herausstellen sollte, trifft den 25-Jährigen jedoch keine Schuld.

Bundespolizei: Der Verletzte verhielt sich aggressiv und unkooperativ

Der Libyer habe seine blutverschmierten Hände mehrfach in die Kopfrichtung der Polizisten geführt. Trotz eindringlicher Aufforderung beruhigte sich der Mann nicht und händigte auch kein Ausweisdokument aus.

Um seine Identität zweifelsfrei feststellen zu können, begleiteten Einsatzkräfte ihn zur Bundespolizeiwache. Doch damit war er nicht einverstanden, weshalb die Beamten seine Arme ergriffen. Doch der 29-Jährige riss sich los, sperrte sich gegen die Mitnahme und versuchte sich zu befreien. Die Bundespolizisten verständigten einen Rettungswagen zur medizinischen Versorgung des Verletzten.

Unterdessen wurde ein 38-Jähriger auf der Wache vorstellig und gab an, zuvor Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen sei. Diese habe sich zwischen dem 29-Jährigen und einem Unbekannten während der Fahrt im RE1 von Mülheim nach Essen ereignet. Der unbekannte Mann habe auf den Geschädigten eingeschlagen und anschließend den Zug in Richtung Südausgang in Essen verlassen.

Die Bundespolizisten haben Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. ferner ein Verfahren gegen den Libyer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Bundespolizisten werten Videoaufnahmen aus dem Zug aus, die gesichert worden sind.

