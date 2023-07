Gewalt im Hauptbahnhof Essen: Polizei sucht zwei Schläger

Essen. Zwei Unbekannte sind mit Fäusten auf einen 26-Jährigen in einem Discounter des Essener Hauptbahnhofs losgegangen. Die Bundespolizei ermittelt.

Nach einem brutalen Angriff auf einen 26-Jährigen im Essener Hauptbahnhof sucht die Bundespolizei nach zwei Schlägern. Die beiden Männer sollen am Sonntagnachmittag ihr Opfer verprügelt und ihm ein T-Shirt gestohlen haben.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Angestellte eines Discounters die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-Jährigen sowie zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der Syrer gab an, dass zwei Unbekannte ihm in der Filiale mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben. Zudem sei ihm ein T-Shirt geraubt worden.

Zuvor sei er in der Filiale von Männern angesprochen worden, einer von ihnen soll den 26-Jährigen und dessen Familie auf Arabisch beleidigt haben. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, bis ein Angestellter eingriff und die Kontrahenten des Geschäfts verwies.

Das Duo wartete vor dem Laden, um den Bochumer zu attackieren. Der flüchtete zurück in den Discounter, wo es dann zu Schlägen kam. Das Opfer erlitt Prellungen am Hinterkopf. Eine Nahbereichsfahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Raub und Beleidigung ein.

