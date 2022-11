Häusliche Gewalt Getötet vom Ex: Essener Schule denkt erneut an Susanne (25)

Essen. Vor einem Jahr wurde eine Schülerin des Robert-Schmidt-Berufskollegs von ihrem Ex-Partner umgebracht. Jetzt sprach eine Polizistin an der Schule.

Rund ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin des Robert-Schmidt-Berufskollegs, die von ihrem Ex-Partner in ihrer Wohnung im Südostviertel getötet wurde, hatte die Schule jetzt eine Expertin der Essener Polizei eingeladen, um über Häusliche Gewalt zu informieren.

Mehrere hundert junge Erwachsene bekamen teilweise überraschende Fakten geliefert von Kriminalhauptkommissarin Bettina König, die bei der Polizei im Bereich „Opferschutz“ und „Prävention“ arbeitet.

Schule will Häusliche Gewalt jetzt jährlich thematisieren

Rund um den „Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ am 25. November will das Robert-Schmidt-Berufskolleg jetzt einmal jährlich die Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisieren. „Das soll auch gegen das Vergessen anwirken“, sagt Lehrerin Anja Boudier, die die Veranstaltung am Montag organisiert hatte.

Vor einem Jahr hatte die Schule nach Bekanntwerden der Todesumstände der deutsch-libanesischen Susanne (25) eine Mahnwache abgehalten, eine Menschenkette rund um das Gebäude im Moltkeviertel gebildet. Das gesamte Berufskolleg war damals geschockt von der Todesnachricht, niemand hatte etwas geahnt. Dabei, das ergaben die Ermittlungen schnell, war Susanne schon im Jahr 2018 Opfer von Gewaltattacken ihres damaligen Partners geworden, der Fall ist aktenkundig.

„Auch in Haushalten von Chefärzten kommt Häusliche Gewalt vor“

„Häusliche Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor“, betonte die Polizistin am Montag. „Auch in Haushalten von Professoren oder Chefärzten.“ Es sei ein weit verbreiteter Irrglaube, dass es sich um ein so genanntes Unterschichten-Phänomen handle. Zur Häuslichen Gewalt zähle auch, wenn der Partner den anderen sozial isoliert, zum Beispiel sämtliche Handykontakte des anderen löscht. Täter und Opfer seien häufig über Jahre in einer Spirale gefangen, in der sich die Gewalt steigert, die Macht des Täters und die Abhängigkeit des Opfers immer größer würden.

Dass Opfer über Jahre – so wie Susanne – leiden, sei typisch, erklärte jetzt Polizistin Bettina König: Nach einem zehntägigen Wohnungs-Betretungsverbot, das die Polizei im akuten Fall sofort aussprechen kann, sehnten sich viele Frauen nach ihrem Partner, nähmen ihn wieder auf, häufig sogar, noch bevor die Zehn-Tages-Frist abläuft. Bis es zur nächsten Gewalttat kommt. „Es gibt Fälle, da fahren die Kollegen zehn Mal in einem halben Jahr zur Wohnung von Opfer und Täter.“

Viele Hilfe-Einrichtungen sind nicht bekannt

Wie kann man Hilfe holen? Die meisten Schülerinnen und Schüler wussten nicht, dass es eine Internet-Seite gibt, die über freie Plätze in Frauenhäusern informiert (frauenhaus-suche.de). Dass es eine bundesweite Hilfe-Telefonnummer für Frauen gibt, die unter der Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners leiden. Von „Häuslicher Gewalt“ spricht man übrigens auch, wenn die Partner gar nicht mehr in einem gemeinsamen Haushalt leben.

So war es bei Susanne auch: Am Abend des 10. Oktober wandte sich der mutmaßliche Täter in Begleitung eines Anwalts direkt an die Polizei und erklärte, für den Tod der jungen Frau verantwortlich zu sein. Die Polizei fand den leblosen Körper von Susanne in ihrer Wohnung.

Dem Täter wurde im Juni der Prozess gemacht. Er wurde zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe und anschließender Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Die Angelegenheit liegt mittlerweile beim Bundesgerichtshof.

