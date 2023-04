Gesundheitstage im Essener Allee-Center: Das Programm

Essen-Altenessen. An zwei Tagen stellen sich im Altenessener Allee-Center diverse Anbieter, Vereine und Institutionen aus dem Gesundheitsbereich vor. Das Programm.

Um das Thema Gesundheit dreht sich alles am Freitag, 5. und Samstag, 6. Mai, im Allee-Center an der Altenessener Straße. Am ersten Tag ist der Gesundheitspark Altenessen mit seinen Einrichtungen und Teams zu Gast im Einkaufszentrum.

Blutdruck und Sauerstoffsättigung werden gemessen, es gibt ein Glücksrad und auch die Lungenfunktion wird auf Wunsch überprüft. Es gibt Informationen zu häuslicher Pflege (Caritas skf Pflegezentrum), zur Darmkrebsprävention (MVZ Essen-Nord-West) und den Angeboten von integrativer Frühförderstelle und dem Zentrum für Kindesentwicklung (Kinderschutzbund). Die Demenzberatung (Caritas skf) und die Teams der Indikationssprechstunde (Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Proktologie) sind ebenfalls vor Ort.

Essener Philippusstift stellt Angebot im Allee-Center vor

Die Mitarbeitenden des Hauses St. Monika der Katholischen Alten- und Pflegeheime informieren zum Thema Wohnen im Alter. Beim Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie an der Universität Duisburg-Essen können interessierte Besucher und Besucherinnen einen Fitness- und Gleichgewichtstest absolvieren.

Weiterer Partner an diesem Tag ist das Philippusstift. Die Klinik für Gastroenterologie möchte die Chance nutzen, ein neues Sprechstundenangebot im Essener Norden bekannt zu machen. Es richtet sich an Patienten und Patientinnen mit akuten und chronischen Lebererkrankungen. Das Team der Physiotherapie informiert über seine ambulanten Angebote von Krankengymnastik bis Wellnessmassage. Rund ums Thema Herzgesundheit dreht sich alles am Stand der Klinik für Herz- und Gefäßmedizin. Das Programm geht von 9.30 bis 17 Uhr.

Präventionstag Diabetes

Zum Präventionstag Diabetes sind Interessierte dann am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr, eingeladen. Im Allee-Center soll es Antworten auf diese Fragen geben: Wie kann ich Diabetes Typ zwei vorbeugen? Was kann ich im Alltag machen, um mein Risiko an Diabetes zu erkranken zu senken? Wie kann ich meine Kinder schützen? Der Blutzuckerspiegel kann direkt vor Ort gemessen werden, die Kinderdiabetologen haben Ideen für das gesunde Pausenbrote, das Team vom Gesundheitskiosk stellt sich vor und um 12 Uhr wir ein Theaterstück zum Thema Zahnpflege aufgeführt. -

