Gesundheitspark in Altenessen wächst: Das sind die Angebote

Essen-Altenessen Aus dem Marienhospital im Essener Norden ist ein Gesundheitspark geworden. Mit der Zeit kommen immer mehr Angebote hinzu. Diese gibt es aktuell.

Als das ehemalige Marienhospital in Altenessen im März vergangenen Jahres zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte, war das Interesse enorm. Viele wollten wissen, wie die Entwicklung in dem ehemaligen Krankenhaus im Essener Norden aussah. Unter anderem betrieb der Kinderschutzbund damals wie heute seine Interdisziplinäre Frühförderung in dem Gebäude, eine Hebamme lud in ihre Räumlichkeiten ein und Flüchtlinge aus der Ukraine hatten an der Hospitalstraße ein neues Zuhause gefunden. Im Laufe des Jahres kamen noch mehr Angebote hinzu.

Konzept im Altenessener Gesundheitspark basiert auf drei Säulen

Das Konzept basiert laut Standortleiterin Julia Volkmar auf drei Säulen: Medizinische Versorgung, Zentrum für Kinder und Familie sowie seelische Gesundheit. Die medizinische Versorgung umfasst das Sprechstundenangebot, neben Orthopädie und Allgemein-Chirurgie seit einigen Monaten auch die Proktologie. Nach dem Jahreswechsel soll jetzt auch die Handchirurgie an den Start gehen. In den beiden letztgenannten Bereichen sind ambulante Operationen im Gesundheitspark möglich. Im Medizinischen Versorgungszentrum für Gastroenterologie und Kardiologie ergänzt jetzt ein Facharzt das Team. Damit können laut Volkmar deutlich mehr Patienten im gastroenterologischen Bereich behandelt werden.

Im Bereich „Kinder und Familie“ werden seit einigen Monaten Reha-Sportkurse sowie Yoga für Kinder angeboten. Anlaufstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist zudem das Brückenprojekt „Marienbrücke“.

Musikschule nimmt Arbeit in Altenessen auf

Die dritte Säule – seelische Gesundheit – füllt seit Kurzem der Verein „Mitempathie“ mit Leben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten psychosoziale Erste Hilfe bei Überforderung, Ziel- und Orientierungslosigkeit. Angebote finden kulturübergreifend und in verschiedenen Sprachen statt. Im neuen Jahr soll jetzt die Musikschule „Bunte Noten“ vom Zukunft-Bildungswerk ihre Arbeit im Gesundheitspark aufnehmen und Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten.

