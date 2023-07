Gesuchter 18-Jähriger im Hauptbahnhof Essen verhaftet

Essen. Bundespolizisten fiel ein verurteilter Dieb im Essener Hauptbahnhof auf. Der junge Mann war untergetaucht. Jetzt sitzt er hinter Gittern.

Nach einer Kontrolle durch Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof ging es für einen 18-Jährigen direkt in Knast. Der Dorstener war von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht worden.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete, überprüften Einsatzkräfte den jungen Mann in der Nacht zum Mittwoch. Wie sich herausstellte, hatte das Amtsgericht Münster gegen den 18-Jährigen Sicherungshaft angeordnet. Er war im November 2022 rechtskräftig wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in neun Fällen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Diese Strafe wurde zur Bewährung von zwei Jahren ausgesetzt.

Der 18-Jährige hielt sich jedoch verborgen, nahm Termine mit der Bewährungshilfe nicht wahr und leistete auch keine Sozialstunden ab. Zudem wurden gegen ihn weitere Anklagen erhoben, da er mehrfach gegen die Auflagen verstieß.

Bundespolizisten brachten den Gesuchten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Anschließend wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und später einer Justizvollzugseinrichtung überstellt.

