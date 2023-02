Über 20 Fahrräder und weiteres mutmaßliches Diebesgut stellte die Polizei in einem Keller im Essener Ostviertel sicher.

Kriminalität Gestohlene Fahrräder stapeln sich in Essener Keller

Essen. Ein GPS-Tracker eines 33-Jährigen führte die Polizei im Ostviertel zu der Beute eines Unbekannten. Über 20 Fahrräder wurden sichergestellt.

Die Polizei ist im Essener Ostviertel auf ein ganzes Depot gestohlener Fahrräder gestoßen. Mehr als 20 Drahtesel, zwei E-Scooter und Elektrowerkzeuge wurden in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hammacherstraße entdeckt - dank eines GPS-Trackers.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, meldete sich am Mittwochabend ein 33 Jahre alter Essener bei der Polizei, weil er sein gestohlenes Fahrrad in dem betreffenden Haus geortet hatte. Er wartete dort auf die Beamten, die Zugang verschafften.

Das Signal des Senders kam aus dem sporadisch verschlossenen Kellerraum, in dem sich die gestohlenen Räder befanden. Der Essener konnte sein Fahrrad direkt mitnehmen, das restliche mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Drei weitere Fahrräder und ein E-Scooter konnten bereits am selben Abend entsprechenden Anzeigen zugeordnet werden.

Die Ermittlungen zum Besitzer des Kellers sowie zu den Eigentümern der übrigen Fundstücke dauern an, so die Polizei.

