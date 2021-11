Umzug Geschlossenes Marienhospital in Essen ist jetzt Seniorenheim

Essen-Altenessen. Die Bewohner des Seniorenheims in Essen-Freisenbruch sind umgezogen ins verlassene Marienhospital. So wird aus einer Klinik ein Seniorenheim.

Melanie Kaschube streicht rasch noch die Bettlaken glatt: „Damit die alten Leute sich wohlfühlen.“ Die Pflegekraft legt noch eine Tafel Schokolade aufs Kopfkissen, als Betthupferl. Dann betreten die ersten Bewohner die Eingangshalle des verlassenen Marienhospitals, am Arm einen Beutel mit dem Wichtigsten und den Medikamenten. Ein komplettes Seniorenheim zieht um, von Freisenbruch nach Altenessen.

Anstrengung für Essener DRK, Malteser, Feuerwehr und Senioren

Mit Sack und Pack, Schränken, Betten, Tischen und Stühlen. Das Pflegepersonal wartet schon auf seine Schützlinge, die nun sichtbar geschlaucht sind. DRK-Vorstandsvorsitzender Frank Dohna weiß: „Das war ein bisschen viel heute für unsere alten Leute. Jetzt sollen sie erst einmal zur Ruhe kommen.“

Die Senioren seien aber härter im Nehmen, als viele ihnen zutrauten: „Die sind fast alle deutlich über 80 und haben schon schwere Zeiten durchgestanden. Krisen, Kriege, Corona war auch eine Belastung.“ Aber auch ihm und den über hundert ehrenamtlichen Helfern von DRK, Maltesern und Feuerwehr sieht man die Anstrengung dieses Großeinsatzes an.

Draußen bleiben Nachbarn stehen und staunen. Endlich tue sich wieder was im Marienhospital. Der Leerstand habe extrem genervt. Tanja Schirm sagt: „Ich habe hier meine Kinder zur Welt gebracht und freue mich, dass das Haus wieder genutzt wird. Dass die Leute ein Dach überm Kopf haben.“ Tochter Michelle ergänzt: „Wir haben schon darauf gewartet, dass hier was anfängt.“ An der Versorgungslücke im Essener Norden ändere das aber nichts.

Lesen Sie auch:

Die Einzelzimmer der Bewohner im Marienhospital in Essen-Altenessen sind ein wenig größer als im DRK-Heim in Essen-Freisenbruch. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühmorgens war es losgegangen, alle Bewohner hatten sich im Speisesaal des DRK-Heims an der Minnesängerstraße versammelt und darauf gewartet, dass es in die neue Heimat geht. Ihre bisherige aus den 1970er-Jahren muss saniert werden, denn Elektrik, Brandmeldeanlage und Lüftungssystem entsprechen nicht mehr heutigen Standards. Erst vor sechs Wochen konnte alles festgezurrt werden, so Dohna: „Es dauerte, bis die Behörde das Okay gab für eine befristete Nutzungsänderung des Krankenhauses.“ Die Zusammenarbeit mit dem Vermieter Contilia gestalte sich aber pragmatisch und unkompliziert.

Essener Marienhospital noch in gutem Zustand

Alexandra Petri leitet beim DRK Essen die Wohlfahrt und war erstaunt vom Marienhospital: „Hier war alles takko, nicht einmal neue Farbe musste an die Wände.“ Das eine Jahr Leerstand habe offensichtlich nicht geschadet. Petri lobt die Contilia und auch das Bauamt der Stadt, das die Nutzungsänderung durchgeboxt habe. Man habe drei Besuchstermine für Angehörige und Bewohner angeboten: „Eigentlich waren alle positiv überrascht.“

Für sie sei es ein Wiedersehen mit Verspätung, sagt die gelernte Krankenschwester: „Ich habe hier meine Ausbildung gemacht.“ Daher weiß sie auch genau, wo die Senioren gelandet sind: „Auf der dritten Etage war die Innere, hier in der Vierten waren die Gynäkologie und die Neugeborenen-Station.“ Was man unschwer an Türschildern wie „Stillzimmer“ und „Wickelraum“ erkennen kann. Hier sind Funktionsräume untergebracht wie etwa die Wäscherei.

Küche der Nikolaus-Groß-Stiftung sorgt für Mahlzeiten Altenessener Bewohner

Die Einzelzimmer der Bewohner sind sogar ein wenig größer als in Freisenbruch. In den Vierbettzimmern sind die Speiseräume der einzelnen Wohngruppen untergebracht. Eine Küche gibt es nicht im Haus, die durfte bei der Nikolaus-Groß-Stiftung und Culinaris Catering unterschlüpfen. Alles ist großzügiger, das Personal hat hier laut Dohna ganz andere Raumkapazitäten zur Verfügung. Einrichtungsleiterin Vanesa Cano Plata und ihr 80-köpfiges Team wollen dafür sorgen, dass es den Senioren an nichts fehlt.

Ungewohnt sei es noch auf der neuen Station. Außerdem liefen noch nicht alle Fernseher. Aber sonst sei alles gut. Ein ausgefallener Aufzug verzögerte die Materialtransporte erheblich und erhöhte den Stresspegel bei den Helfern. Um 21 Uhr kommt endlich der letzte Lkw an und die ausgepowerten Ehrenamtlichen gehen in den Feierabend. Derweil hat auf Station die Nachtschicht übernommen.

Im Oktober 2020 wurde das Marienhospital in Altenessen geschlossen. Jetzt ist wieder Leben eingekehrt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Eigentlich sollten 65 Menschen nach Altenessen umziehen, doch zwei liegen aktuell im Krankenhaus, zwei hatten kurzfristig eine andere Herberge gefunden, auch gab es am Vorabend noch einen Sterbefall. Für höchstens 18 Monate ist das DRK nun Mieter der Contilia-Gruppe, solange bietet das Marienhospital eine temporäre Unterkunft. Die Bewohner sollen in dieser Zeit nach und nach auf die beiden anderen DRK-Heime in Essen verteilt werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen