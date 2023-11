Essen-Holsterhausen. Die Gesamtschule Holsterhausen ist die einzige in NRW, die als „Musikprofilschule“ an einem Landesversuch teilnimmt. Was heißt das?

Nein, man muss keine Noten lesen können, wenn man als Fünftklässler in der Gesamtschule Holsterhausen in der „Musikklasse“ anfangen will: Als einzige Gesamtschule in NRW nimmt die Gesamtschule Holsterhausen an einem landesweiten Schulversuch teil, der auf sechs Jahre angelegt ist. In den „Musikprofilschulen“, so werden sie genannt, gibt es pro Jahrgang eine „Musikklasse“, die vier statt zwei Stunden Musik wöchentlich bekommt, und in der jedes Kind sich vorher überlegt, welches Instrument es lernen möchte, um in einem Schul-Ensemble mitzuspielen.

„Die meisten möchten Schlagzeug lernen“, hat der Lehrer beobachtet

„Die meisten möchten Schlagzeug lernen“, berichtet Henning Hartwig, Lehrer für Musik und Bio in Holsterhausen. Er koordiniert den Musikunterricht an seiner Schule und erklärt: Wer sich als Viertklässler für einen Übergang in die Gesamtschule Holsterhausen interessiert und womöglich Teil der Musikklasse werden will, wird noch vor den offiziellen Anmeldungen getestet.

„Wobei die Testungen sehr spielerisch ablaufen“, betont der Pädagoge. Man müsse keine Noten lesen können, aber es gehe „um ein Gefühl für Rhythmus und Melodie.“ Auswählen können die Schüler dann zwischen den Instrumenten E-Gitarre, Schlagzeug, E-Bass, außerdem Trompete, Posaune, Klarinette und Saxofon.

Schlagzeugschülerin Lena in Aktion. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Drei Jahre lang kommen dann ausgebildete Musiklehrer der Folkwang-Musikschule, um den Kindern in Kleingruppen das Spielen der Instrumente beizubringen – außerdem lernen die Kinder sofort, in Ensembles zusammen zu musizieren.

Beim Musizieren wird klar: Es kommt auf jeden Einzelnen an

„Die Musikklasse ist in jedem Jahrgang voll, es gibt eine hohe Nachfrage“, sagt Hartwig. Erkennbar sei, dass sich das gemeinsame Musizieren ausgesprochen gut aufs Lernklima auswirke: „Die Kinder sind es irgendwann gewohnt, stärker aufeinander zu achten, aufeinander zu hören beim Musizieren, das wirkt sich auch auf die übrigen Stunden aus.“ Außerdem sei die gemeinsame Vorbereitung eines Konzerts gut für die Gruppen-Atmosphäre: „Die Kinder lernen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt und dass das Ganze nur als Team funktioniert.“ Ganz abgesehen von der Erfahrung, am Ende einen gemeinsamen Erfolg auf die sprichwörtliche Bühne gebracht zu haben - das fördere den Zusammenhalt.

