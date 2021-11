Die Gerichte an der Zweigertstraße werden am Donnerstag bestreikt.

Tarifkampf Gerichte in Essen werden am Donnerstag bestreikt

Essen. Verdi ruft am Donnerstag die Beschäftigten der Justizbehörden in Essen auf, die Arbeit niederzulegen. Was die Gewerkschaft damit erreichen will.

In der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ruft Verdi nun die Justizangestellten zum Warnstreik auf. Am Donnerstag, 11. November, werden deshalb Beschäftigte an den Essener Gerichten die Arbeit niederlegen. Die Streikenden treffen sich um 12 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Landgericht. Am Dienstag waren bereits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Uniklinikums in einen eintägigen Warnstreik getreten.

Die Essener Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt kritisierte, dass die zweite Verhandlungsrunde Anfang November ohne Ergebnis geblieben war. „Die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber macht die Beschäftigten zu Recht wütend. Uns kein Angebot vorzulegen und zeitgleich alle unsere Forderungen mit einem bloßen „Nein“ vom Tisch zu wischen, zeugt von fehlender Wertschätzung.“

Verdi fordert fünf Prozent mehr Einkommen

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung in Höhe von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen 300 Euro monatlich mehr erhalten.

