Georgische Erfolgsautorin zu Gast im Essener Grillo-Theater

Essen. Theaterinszenierungen vom Schauspiel Essen und dem Royal District Theatre Tbilissi flankieren Nino Haratischwilis Lesung aus ihrem neuen Roman.

Am kommenden Februar-Wochenende stehen Georgien und die 1983 in Tbilissi geborene und vielfach preisgekrönte Autorin und Theaterregisseurin Nino Haratischwili im Zentrum dreier Veranstaltungen am Grillo-Theater. Begleitet von ihrem Familienepos „Das achte Leben (Für Brilka)“, das zum weltweiten Bestseller avancierte und in der Inszenierung von Elina Finkel am 10. Februar gezeigt wird (ausverkauft), liest sie am Samstag, 11. Februar, 19.30 Uhr im Grillo-Theater aus „Das mangelnde Licht“.

Gastspiel verhandelt Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch

In ihrem aktuellen Roman erzählt sie von einem verlorenen Land und einer verlorenen Generation: Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit von der UdSSR stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Und mittendrin leben vier Mädchen, die Ende der 1980er Jahre zusammenfinden, ihre Freundschaft: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Keto. Sie erfahren die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – bis Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt.

Es folgt am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, eine Aufführung des Royal District Theatre Tbilissi von Haratischwilis Inszenierung ihres Stückes „Der Herbst der Untertanen“. Sie lässt drei Frauen von den seelischen Verheerungen des Krieges berichten und wozu sie führen können: Machtmissbrauch, Erniedrigung und Gewalt. Das Gastspiel findet in georgischer Sprache mit deutschen Übertiteln statt.

„Georgien zu Gast im Grillo“ ermöglicht bei gleichzeitiger Buchung einen Vielbucher*innenrabatt. „Das achte Leben“ ist noch am 4. März zu sehen. Infos und Karten: 0201 81 22 200 oder www.theater-essen.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen