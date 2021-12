Gemeinden in Essen planen trotz Corona Präsenzgottesdienste

Essen-Haarzopf/Fulerum. Die ev. Gemeinde Essen-Haarzopf und die kath. Gemeinde Christus König feiern Weihnachten in den Kirchen. Was in Corona-Zeiten zu beachten ist.

Die evangelische Gemeinde Haarzopf-Fulerum und die katholische Gemeinde Christus König planen für die Weihnachtsfeiertage Präsenzgottesdienste, für die allerdings eine Anmeldung erforderlich ist. Was genau geplant ist.

2018 hatte die evangelische Gemeinde Haarzopf für Schlagzeilen gesorgt, als sie nach Tumulten und Gedränge im Vorjahr Eintrittskarten für die Weihnachtsgottesdienste vergab. Dieses Verfahren hat die Gemeinde seitdem beibehalten, auch schon vor Corona. Karten für die Gottesdienste an Heiligabend gibt es im Gemeindebüro an der Raadter Straße 79a, montags, dienstags, donnerstags und freitags, 9 bis 12 Uhr, oder unter 0201/7101484.

Für sämtliche Gottesdienste gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. „Wir feiern mit deutlich weniger Menschen als früher. In der Kirche an der Raadter Straße dürfen 90 statt 330 teilnehmen, im Gemeindezentrum Fulerum an der Humboldtstraße 60 statt 200. Spontan mitfeiern geht leider nicht“, erklärt Pfarrerin Elisabeth Müller. „Wir fahren deshalb zweigleisig mit Präsenzgottesdiensten und digitalen Formaten.“ Das Kinderkrippenspiel ist als Film zu sehen, in der Kirche oder zu Hause, das Konfirmanden-Krippenspiel mit deutlich weniger Teilnehmenden live.

In der evangelischen Gemeinde Essen-Haarzopf sind sechs Gottesdienste geplant

An Heiligabend gibt es wie gewohnt sechs Gottesdienste in Haarzopf und Fulerum. Die Krippenspiele stehen in der Haarzopfer Kirche und im Fulerumer Gemeindezentrum jeweils um 14 und 16 Uhr auf dem Programm. Um 18 Uhr wird zur Christvesper in die Haarzopfer Kirche eingeladen, um 23 Uhr zur Christmette ins Gemeindezentrum Fulerum.

Auch in der katholischen Kirche Christus König in Essen-Haarzopf wird es zu Weihnachten Präsenzgottesdienste geben. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Auch in der katholischen Gemeinde Christus König können die Menschen Gottesdienste in der Kirche besuchen. Als im vergangenen Jahr wegen Corona keine Präsenzgottesdienste stattfinden konnten, habe man über neue digitale Wege und die Anschaffung einer semiprofessionellen Videoanlage nachgedacht, um Live-Gottesdienste übertragen zu können, erklärt Tim Pepinghege von der Gemeinde Christus König. Mit Hilfe von Spenden und Mitteln des Fördervereins sei das zur Erstkommunionfeier im November gelungen. Seitdem sind die Gottesdienste der Gemeinde live zu sehen. Auch Weihnachten werde man die Anlage nutzen, so dass alle, die nicht in die Kirche kommen können oder wollen, das Geschehen auf Youtube unter www.christuskoenig.haarzopf-fulerum.de mitverfolgen können.

Die Gemeinde plant für Donnerstag, 23. Dezember, 17 Uhr, ein Lichterfest, um vor allem den Kommunionskindern ein Gemeinschaftserlebnis zu ermöglichen. Am Freitag, 24. Dezember, gibt es um 15 Uhr eine Krippenfeier, die die Kindergartenkinder mitgestalten. Diese ist bereits ausgebucht. Noch anmelden kann man sich auf www.ludgerus.ruhr für die Christmette für Familien um 17 Uhr. Am Samstag, 25. Dezember, gibt es um 11.30 Uhr ein Festhochamt mit dem Christ-König-Chor und internationalen Weihnachtsliedern. Es gilt die 3G-Regel.

