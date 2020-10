Missbrauch: Vorbestrafter Priester wohnt in Essen-Schönebeck

Die Nachricht war ein Schock für die Opfer: Als jüngst bekannt wurde, dass der pensionierte Priester Peter H. ins Bistum Essen zurückgekehrt ist, riss das Wunden auf, die ohnehin nie ganz verheilt sind. H. hatte als Kaplan in Gemeinden in Bottrop und Essen mehrere Jungen missbraucht, bevor ihn das Bistum Essen 1980 nach München abschob. Seine Rückkehr nach vier Jahrzehnten sorgt auch in der Gemeinde für Unruhe, in der er seit diesem Mai lebt.

Das Bistum Essen hatte zunächst nur bestätigt, dass der einschlägig vorbestrafte Priester wieder in seine Heimatdiözese gezogen sei, aber weder Stadt noch gar Stadtteil benannt. Auch in diesem Fall müsse man die Persönlichkeitsrechte respektieren. In der Gemeinde St. Antonius Abbas in Schönebeck lenkte unser Bericht über den 72-Jährigen H. jedoch den Verdacht auf einen kürzlich zugezogenen, isoliert lebenden Pensionär. Die veröffentlichten Initialen passten zum Namen am Klingelschild – und wer den googelt, findet schnell Artikel mit voller Namensnennung.

Die Kirche hat jahrzehntelang weggeschaut

Die Erkenntnis, wer da im beschaulichen Schönebeck lebt, sorgte in den Gremien der Gemeinde offenbar für Unmut: „Der Kirchenvorstand sagte mir, er sei gewählt, um Verantwortung zu übernehmen. Das könne er aber nicht, wenn er von nichts wisse“, erzählt Simon Friede, der seit Februar 2020 Interventionsbeauftragter des Bistums ist. Als solcher war er von Anfang an in den heiklen Umzug von H. involviert.

Denn im Bistum Essen hatte man nun endlich etwas richtig machen wollen in einem Fall, in dem jahrzehntelang alles schief gelaufen war. Obwohl sein Therapeut schon 1980 mahnte, H. nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu lassen, wurde er immer wieder als Priester in bayerischen Gemeinden eingesetzt, zerstörte unter den Augen der Kirche das Leben vieler Jungen. Erst im Zuge des 2010 bekannt gewordenen Missbrauchsskandals wurde er in den Ruhestand versetzt.

Hoffnung, dass der Täter doch noch Reue empfindet

Zehn Jahre später wollte das Bistum München-Freising den Täter offenbar loswerden. Das Ruhrbistum, wo er einst zum Priester geweiht wurde, bleibt für H. verantwortlich. Hier soll er unter Aufsicht leben. „Wir haben eine Wohnung gesucht, eine Betreuung organisiert“, sagt Friede. Der Geistliche darf keine priesterlichen Aufgaben wahrnehmen, muss an Wochentagen regelmäßig an Gesprächen teilnehmen.

Das dient der Kontrolle, soll zum anderen eine späte Einsicht beim uneinsichtigen H. befördern. Die Therapien seien auf mindestens zweieinhalb Jahre angelegt. „Viele Täter bagatellisieren, was sie anderen angetan haben, die Therapie zielt darauf ab, dass sie möglichst irgendwann Reue empfinden“, erklärt Friede.

Man habe sich auch Gedanken gemacht, wie offen man mit H.’s Umzug nach Schönebeck umgehen solle. Die Idee, keinen Namen aufs Klingelschild zu schreiben, habe man schon deshalb verworfen, weil das erst recht Fragen provoziert hätte. Direkt informiert wurden nur eine Handvoll Personen, etwa Pfarrer Wolfgang Haberla von der Pfarrei St. Josef und Pastor Benno Brengelmann von St. Antonius Abbas; sie bat man um Vertraulichkeit. „Ich habe versprochen, dass ich komme und mit allen rede, falls der Umzug bekannt werden sollte“, so Friede.

Unverständnis, dass das Bistum nicht informiert hat, dass H. nach Schönebeck zieht

Als das nun geschah, habe er sich sofort mit dem Kirchenvorstand verabredet, weitere Gespräche stehen an. „Wenn man Kinder und Jugendliche in der Gemeinde hat, ist es verständlich, dass es für Unruhe sorgt, wenn ein Täter herzieht, der Kinder missbraucht hat“, sagt Friede. Es gebe in Schönebeck nun Sorgen und Ärger über die fehlende Vorabinformation, aber keine Hysterie.

Das mag auch daran liegen, „dass die deutliche Mehrheit der Gemeindemitglieder noch nichts weiß“, wie Pastor Brengelmann sagt. Er weist darauf hin, dass H. seinen Wohnort eigentlich frei wählen dürfte: „Wenn die Kirche ihn rauswirft, kann ihm niemand mehr etwas sagen. So hat der Bischof noch einen gewissen Einfluss auf ihn.“ Dennoch könne es einige stören, dass man die Gemeinde nicht vorher ins Bild gesetzt hat, glaubt Brengelmann. „Manche wären gern gefragt worden.“

Pfarrgemeinderatsvorsitzende will einen Tumult vermeiden

Der Pfarrgemeinderat, der am Dienstag tagte, behandelte das brisante Thema unter Vermischtes; vorher wurde die Tagesordnung von Martinszug bis Sternsingen erledigt. „Dann haben wir kurz darüber informiert. Da ist keine Diskussion entflammt“, sagt die Vorsitzende Gerswida Küppers-Tonner. Es sei dahingestellt, ob das an der Besonnenheit der Teilnehmer oder an der vorgerückten Stunde lag. Man werde zu einem anderen Zeitpunkt weiter sprechen, betont Küppers-Tonner: „Es muss sichergestellt sein, dass hier nichts passiert.“ Zugleich müsse man verhindern, dass es zum Tumult komme und „Leute übergriffig werden.“

In dieser doppelten Verantwortung sieht sich auch der Interventionsbeauftragte Simon Friede. Er habe H. daher angerufen und ihm gesagt, „dass das bekannt ist und wir dazu informieren“. Dem 72-Jährigen müsse klar sein, dass es in der Bevölkerung eine hohe Sensibilität beim Thema Missbrauch gebe.

Opfer hätten mehr Aufmerksamkeit verdient als der Täter

Er wünschte, er hätte den Opfern von H. schon so viel Zeit widmen können wie dem Täter, sagt Simon Friede, der zuvor in einer Beratungsstelle für Betroffene gearbeitet hat. Das Leid derjenigen, die als Jungen von H. missbraucht wurden, könne man nicht wieder gut machen. „Aber wir können etwas gegen die Ohnmacht tun, die sie empfinden.“

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier“: https://www.waz.de/staedte/essen/essener-newsletter-verpassen-sie-keine-nachrichten-id230430970.html