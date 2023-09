Gemeinde Altenessen-Karnap trauert um langjährigen Pfarrer

Altenessen. Siegfried Soth war fast 40 Jahre als Gemeindepfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap im Einsatz. Jetzt ist er gestorben.

Die Evangelische Kirche in Essen trauert um Pfarrer i.R. Siegfried Soth: Der Theologe, der 40 Jahre lang als Gemeindepfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap tätig war und im damaligen Kirchenkreis Essen-Nord als Synodalassessor Leitungsverantwortung übernahm, ist am 27. August im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilt der Kirchenkreis Essen mit.

Als Vikar kam Siegfried Soth 1964 in die Gemeinde nach Altenessen. An der Gertrud-Bäumer-Realschule erteilte er zwanzig Jahre lang Religionsunterricht. Seine Grundüberzeugung sei gewesen, dass Kirche ihre Stimme immer auch öffentlich erheben und Stellung beziehen müsse. Sowohl die theologische Auseinandersetzung mit der Bibel als auch Gespräche mit Kollegen, Kolleginnen und Gemeindemitgliedern seien für ihn stets wichtig gewesen: „Diese Gespräche zähle ich zu meinen wichtigsten theologischen Lehrern“, habe er über diese Begegnungen einmal gesagt.

Siegfried Soth hat sich für Erhalt der Alten Kirche in Altenessen eingesetzt

In dieser Motivation sei er zahlreichen Kolleginnen und Kollegen ein Vorbild gewesen – den vielen Vikarinnen und Vikaren, die er ausbildete, und den Probedienstlern, die er als Mentor begleitete. „Siegfried Soth hat in seiner Gemeinde und darüber hinaus viel in Bewegung gebracht“, erinnert sich die Essener Pfarrerin Erika Meier, die ihren Probedienst in Altenessen leistete. „Das galt besonders im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Behinderung, das galt ebenso in Bezug auf den Erhalt der Alten Kirche, für den er sich auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand als Vorsitzender des Kirchbauvereins einsetzte.

Und das galt auch, als – zum ersten Mal in unserer Landeskirche – ein junger Theologe, der sich als schwul geoutet hatte, in der Kirchengemeinde Altenessen-Nord zum Pfarrer gewählt wurde.“ Sinnvolle Projekte gegen die Arbeitslosigkeit, Initiativen, die dem Stadtteil und den Menschen zugutekamen, wie etwa der Erhalt der Zeche Carl – sie alle hätten sich auf die Unterstützung durch Siegfried Soth verlassen können.

Mitbegründer und Vorsitzender vom Kirchbauverein Alte Kirche in Altenessen

Viele Jahre lang engagierte er sich im Kirchbauverein Alte Kirche, dessen Mitbegründer und Vorsitzender er bis vor kurzem noch war. Anlässlich seines Eintritts in den Ruhestand am 26. September 2004 hat Pfarrer Siegfried Soth die Amtshandlungen gezählt, die er in seinem vierzigjährigen Berufsleben vollzogen hatte, und kam auf über 500 Trauungen, rund eintausend Taufen und noch mehr Trauerfeiern.

„Die Evangelische Kirchengemeinde Altenessen-Karnap und der Kirchbauverein Alte Kirche e.V. nehmen mit Trauer und großer Dankbarkeit von Pfarrer i.R. Siegfried Soth Abschied“, erklärt Pfarrer Dirk Matuschek, Vorsitzender des Presbyteriums. Siegfried Soth hinterlässt seine Frau Anne und drei erwachsene Kinder.

Die Trauerfeier für Siegfried Soth findet am Samstag, 9. September, um 13 Uhr in der Alten Kirche Altenessen, Altenessener Straße 423, statt. Weggefährtinnen und Weggefährten des Verstorbenen werden verschiedene Aspekte seines Berufslebens würdigen.

